Перший трейлер драми "Такі дрібниці" з Кілліаном Мерфі уже в мережі — відео

Уже 3 квітня на великі екрани в Україні вийде довгоочікувана стрічка "Такі дрібниці" (Small Things like These) з голлівудським оскароносним актором Кілліаном Мерфі у головній ролі.
Головні тези:
- У фокусі уваги - історія торговця вугіллям Білла та його зіткнення з непростою моральною дилемою.
- Фільм є екранізацією книги ірландської письменниці Клер Кіґан.
Чому варто подивитися драму "Такі дрібниці"
У центрі сюжету — історія Білла — торговця вугіллям і батька п'ятьох доньок.
Життя головного героя різко змінюється, коли він випадково дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де утримують "занепалих жінок".
Після цього Білла починають мучити болісні спогади про власне дитинство. Окрім того, він стикається зі складною моральною дилемою: ігнорувати проблему, як це роблять усі в місті, чи ризикнути всім, щоб врятувати жінок.
Варто зазначити, що ця напружена драма є екранізацізацією однойменного бестселера ірландської письменниці Клер Кіґан, що був відзначений премією Орвелла за політичну літературу та номінований на Букерівську премію.
Ба більше, саме стрічка "Такі дрібниці" (Small Things like These) з Кілліаном Мерфі відкривала минулорічний Берлінський міжнародний кінофестиваль.
Режисером драми став Тім Мілантс, який працював над третім сезоном серіалу "Гострі картузи".
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