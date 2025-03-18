Перший трейлер драми "Такі дрібниці" з Кілліаном Мерфі уже в мережі — відео

Уже 3 квітня на великі екрани в Україні вийде довгоочікувана стрічка "Такі дрібниці" (Small Things like These) з голлівудським оскароносним актором Кілліаном Мерфі у головній ролі.

Чому варто подивитися драму "Такі дрібниці"

У центрі сюжету — історія Білла — торговця вугіллям і батька п'ятьох доньок.

Життя головного героя різко змінюється, коли він випадково дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де утримують "занепалих жінок".

Після цього Білла починають мучити болісні спогади про власне дитинство. Окрім того, він стикається зі складною моральною дилемою: ігнорувати проблему, як це роблять усі в місті, чи ризикнути всім, щоб врятувати жінок.

Варто зазначити, що ця напружена драма є екранізацізацією однойменного бестселера ірландської письменниці Клер Кіґан, що був відзначений премією Орвелла за політичну літературу та номінований на Букерівську премію.

Ба більше, саме стрічка "Такі дрібниці" (Small Things like These) з Кілліаном Мерфі відкривала минулорічний Берлінський міжнародний кінофестиваль.

Режисером драми став Тім Мілантс, який працював над третім сезоном серіалу "Гострі картузи".