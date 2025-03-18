Первый трейлер драмы "Такие мелочи" с Киллианом Мерфи уже в сети — видео

Уже 3 апреля на большие экраны в Украине выйдет долгожданный фильм "Такие мелочи" (Small Things like These) с голливудским оскароносным актером Киллианом Мерфи в главной роли.
Главные тезисы
- В фокусе внимания – история торговца углем Билла и его столкновение с непростой моральной дилеммой.
- Фильм является экранизацией книги ирландской писательницы Клэр Киган.
Почему стоит посмотреть драму "Такие мелочи"
В центре сюжета — история Билла — торговца углем и отца пятерых дочерей.
Жизнь главного героя резко меняется, когда он случайно узнает об ужасающих условиях в местном монастыре, где содержат "падших женщин".
После этого Билла начинают мучить болезненные воспоминания о собственном детстве. Кроме того, он сталкивается со сложной моральной дилеммой: игнорировать проблему, как это делают все в городе, или рискнуть всем, чтобы спасти женщин.
Стоит отметить, что эта напряженная драма является экранизацией одноименного бестселлера ирландской писательницы Клер Киган, который был отмечен премией Оруэлла за политическую литературу, а также номинирован на Букеровскую премию.
Более того, именно драма "Такие мелочи" (Small Things like These) с Киллианом Мерфи открывала прошлогодний Берлинский международный кинофестиваль.
Режиссером драмы стал Тим Милантс, работавший над третьим сезоном сериала "Острые козирки".
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