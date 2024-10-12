Перший тріумф України в Лізі націй. Хто став Левом матчу — відео

11 жовтня Національна збірна України продовжила виступ у Лізі націй-2024/2025 поєдинком проти команди Грузії в Познані. Їй вдалося вирвати перемогу у суперників. Окрім того, повідомляється 55% вболівальників обрали Михайла Мудрика Левом матчу.
Головні тези:
- Українська національна збірна здобула першу перемогу у Лізі націй, розгромивши збірну Грузії з рахунком 1:0.
- Єдиний гол під час гри забив зірковий український футболіст Михайло Мудрик.
- Що цікаво, саме його 55% вболівальників обрали Левом матчу.
- Наступна гра Національної збірної України відбудеться проти Чехії уже 14 жовтня.
Україна розгромила Грузію у Лізі Націй — як це було
Довгоочікуваний матч завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0.
Що важливо розуміти, підопічні Сергія Реброва змогли забити перший гол у ворота суперників аж на 35-й хвилині.
Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.
Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.
Що також цікаво, піл час другого тайму Мудрик мав шанс оформити дубль, однак Гіоргі Мамардашвілі у стрибку потягнув удар від зіркового українця, чим довів, що не просто так вважається одним із найкращих голкіперів світу.
Уже 12 жовтня офіційно стало відомо, що 55% вболівальників обрали саме Михайла Мудрика Левом матчу з Грузією.
Що важливо розуміти, Національна збірна України змогла набрати перші три очки, проте продовжує залишатись на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Грузія та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.
Наступна гра відбудеться вже у понеділок, 14 жовтня. Цього разу Україна спробує здолати Чехію.
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