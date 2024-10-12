Первый триумф Украины в Лиге наций. Кто стал Львом матча — видео
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Первый триумф Украины в Лиге наций. Кто стал Львом матча — видео

Мудрик
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Источник:  УАФ

11 октября Национальная сборная Украины продолжила выступление в Лиге наций-2024/2025 поединком против команды Грузии в Познани. Ей удалось вырвать победу у соперников. Кроме того, сообщается 55% болельщиков выбрали Михаила Мудрика Львом матча.

Главные тезисы

  • Украинская национальная сборная одержала первую победу в Лиге наций, разгромив сборную Грузии со счетом 1:0.
  • Единственный гол во время игры забил звездный украинский футболист Михаил Мудрик.
  • Что интересно, именно его 55% болельщиков выбрали Львом матча.
  • Следующая игра Национальной сборной Украины состоится против Чехии уже 14 октября.

Украина разгромила Грузию в Лиге Наций — как это было

Долгожданный матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

Что важно понимать, подопечные Сергея Реброва смогли забить первый гол в ворота соперников на 35-й минуте.

Фото: Дан Балашов

Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.

Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.

Что также интересно, во время второго тайма у Мудрик был шанс оформить дубль, однако Гиорги Мамардашвили в прыжке потянул удар от звездного украинца, чем доказал, что не просто так считается одним из лучших голкиперов мира.

Фото: Дан Балашов

В конце встречи подопечным Реброва откровенно повезло: Давиташвили отправил мяч в ворота Трубина, но до этого был зафиксирован офсайд.

Фото: Дан Балашов

Уже 12 октября официально стало известно, что 55% болельщиков выбрали именно Михаила Мудрика Львом матча с Грузией.

Фото: facebook.com/uafukraine

Что важно понимать, Национальная сборная Украины смогла набрать первые три очка, однако продолжает оставаться на последней строчке в турнирной таблице группы. У Грузии и Чехии — по 6 баллов, у Украины и Албании по 3 зачетных пункта.

facebook.com/uafukraine

Следующая игра состоится уже в понедельник, 14 октября. В этот раз Украина попытается победить Чехию.

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