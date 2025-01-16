Перший запуск супутника з території Європи здійснить німецька компанія

Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA) видало ліценцію німецькій компанії Rocket Factory Augsburg на перший у країні запуск ракети у космос.

Rocket Factory Augsburg запустить супутник з британського космодрому

Рішення CAA стало останнім значущим регуляторним дозволом, необхідним для того, щоб Rocket Factory Augsburg змогла запустити ракету з космодрому SaxaVord на Ансті, найпівнічнішому з Шетландських островів.

Rocket Factory Augsburg стала першою компанією, яка отримала ліцензію на запуск.

Перший випробувальний політ компанії, який вона сподівається здійснити у 2025 році, стане першим вертикальним запуском супутника з європейської землі.

Триступенева ракета заввишки 30 метрів може доставити 1300 кг корисного вантажу на сонячно-синхронну орбіту навколо Землі. Поширити

Як відомо, минулого року під час статичного вогневого випробування перший ступінь першої ракети компанії загорівся та вибухнув.

Перший космодром у Британії отримав дозвіл на запуск ракет у космос

Майданчик у крайній північній частині Шетландських островів став першим у Великій Британії ліцензованим космодромом для вертикальних запусків ракет.

Космодром SaxaVord на невеликому острові Анст отримав ліцензію від Управління цивільної авіації, яка дозволить здійснити там перші запуски ракет у 2024 році.

Регулятор підтвердив, що приватний космодром відповідає вимогам безпеки та екологічності для вертикальних запусків у космос.

Зазначається, що SaxaVord отримав ліцензію на 30 запусків щороку та на обслуговування компаній, які хочуть запускати супутники на полярні та сонячно-синхронні орбіти. Поширити

На будівництво космодрому, який включає три стартові майданчики та ангар для збору ракет, було витрачено трохи менш як 30 мільйонів фунтів стерлінгів.