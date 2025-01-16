Первый запуск спутника с территории Европы совершит немецкая компания

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) выдало лицензию немецкой компании Rocket Factory Augsburg на первый в стране запуск ракеты в космос.
Главные тезисы
- Компания Rocket Factory Augsburg получила лицензию на первый в истории Европы запуск ракеты с территории Великобритании.
- Первый испытательный полет запланирован на 2025 год, что станет первым вертикальным запуском спутника с европейской земли.
- Космодром SaxaVord получил лицензию на 30 запусков ежегодно и соответствует требованиям безопасности и экологичности.
- Трехступенчатая ракета Rocket Factory Augsburg способна доставить 1300 кг полезного груза на солнечно-синхронную орбиту вокруг Земли.
- Строительство космодрома на острове Анст обошлось примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов и включает три стартовые площадки и ангар для сбора ракет.
Rocket Factory Augsburg запустит спутник с британского космодрома
Решение CAA стало последним значимым регуляторным разрешением, необходимым для того, чтобы Rocket Factory Augsburg смогла запустить ракету с космодрома SaxaVord на Ансте, самом северном из Шетландских островов.
Rocket Factory Augsburg стала первой компанией, получившей лицензию на запуск.
Первый испытательный полет компании, который она надеется совершить в 2025 году, станет первым вертикальным запуском спутника с европейской земли.
Как известно, в прошлом году во время статического огневого испытания первая ступень первой ракеты компании загорелась и взорвалась.
Первый космодром в Британии получил разрешение на запуск ракет в космос
Площадка в крайней северной части Шетландских островов стала первой в Великобритании лицензированным космодромом для вертикальных запусков ракет.
Космодром SaxaVord на небольшом острове Анст получил лицензию от Управления гражданской авиации, которая позволит осуществить там первые запуски ракет в 2024 году.
Регулятор подтвердил, что частный космодром отвечает требованиям безопасности и экологичности вертикальных запусков в космос.
На строительство космодрома, включающего три стартовые площадки и ангар для сбора ракет, было израсходовано чуть менее 30 миллионов фунтов стерлингов.
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