Первый запуск спутника с территории Европы совершит немецкая компания
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Первый запуск спутника с территории Европы совершит немецкая компания

Космодром
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Источник:  The Independent

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) выдало лицензию немецкой компании Rocket Factory Augsburg на первый в стране запуск ракеты в космос.

Главные тезисы

  • Компания Rocket Factory Augsburg получила лицензию на первый в истории Европы запуск ракеты с территории Великобритании.
  • Первый испытательный полет запланирован на 2025 год, что станет первым вертикальным запуском спутника с европейской земли.
  • Космодром SaxaVord получил лицензию на 30 запусков ежегодно и соответствует требованиям безопасности и экологичности.
  • Трехступенчатая ракета Rocket Factory Augsburg способна доставить 1300 кг полезного груза на солнечно-синхронную орбиту вокруг Земли.
  • Строительство космодрома на острове Анст обошлось примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов и включает три стартовые площадки и ангар для сбора ракет.

Rocket Factory Augsburg запустит спутник с британского космодрома

Решение CAA стало последним значимым регуляторным разрешением, необходимым для того, чтобы Rocket Factory Augsburg смогла запустить ракету с космодрома SaxaVord на Ансте, самом северном из Шетландских островов.

Rocket Factory Augsburg стала первой компанией, получившей лицензию на запуск.

Первый испытательный полет компании, который она надеется совершить в 2025 году, станет первым вертикальным запуском спутника с европейской земли.

Трехступенчатая ракета высотой 30 метров может доставить 1300 кг полезного груза на солнечно-синхронную орбиту вокруг Земли.

Как известно, в прошлом году во время статического огневого испытания первая ступень первой ракеты компании загорелась и взорвалась.

Первый космодром в Британии получил разрешение на запуск ракет в космос

Площадка в крайней северной части Шетландских островов стала первой в Великобритании лицензированным космодромом для вертикальных запусков ракет.

Космодром SaxaVord на небольшом острове Анст получил лицензию от Управления гражданской авиации, которая позволит осуществить там первые запуски ракет в 2024 году.

Регулятор подтвердил, что частный космодром отвечает требованиям безопасности и экологичности вертикальных запусков в космос.

Отмечается, что SaxaVord получил лицензию на 30 ежегодно запусков и на обслуживание компаний, которые хотят запускать спутники на полярные и солнечно-синхронные орбиты.

На строительство космодрома, включающего три стартовые площадки и ангар для сбора ракет, было израсходовано чуть менее 30 миллионов фунтов стерлингов.

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