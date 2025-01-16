Первый запуск спутника с территории Европы совершит немецкая компания

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) выдало лицензию немецкой компании Rocket Factory Augsburg на первый в стране запуск ракеты в космос.

Rocket Factory Augsburg запустит спутник с британского космодрома

Решение CAA стало последним значимым регуляторным разрешением, необходимым для того, чтобы Rocket Factory Augsburg смогла запустить ракету с космодрома SaxaVord на Ансте, самом северном из Шетландских островов.

Rocket Factory Augsburg стала первой компанией, получившей лицензию на запуск.

Первый испытательный полет компании, который она надеется совершить в 2025 году, станет первым вертикальным запуском спутника с европейской земли.

Трехступенчатая ракета высотой 30 метров может доставить 1300 кг полезного груза на солнечно-синхронную орбиту вокруг Земли. Поделиться

Как известно, в прошлом году во время статического огневого испытания первая ступень первой ракеты компании загорелась и взорвалась.

Первый космодром в Британии получил разрешение на запуск ракет в космос

Площадка в крайней северной части Шетландских островов стала первой в Великобритании лицензированным космодромом для вертикальных запусков ракет.

Космодром SaxaVord на небольшом острове Анст получил лицензию от Управления гражданской авиации, которая позволит осуществить там первые запуски ракет в 2024 году.

Регулятор подтвердил, что частный космодром отвечает требованиям безопасности и экологичности вертикальных запусков в космос.

Отмечается, что SaxaVord получил лицензию на 30 ежегодно запусков и на обслуживание компаний, которые хотят запускать спутники на полярные и солнечно-синхронные орбиты. Поделиться

На строительство космодрома, включающего три стартовые площадки и ангар для сбора ракет, было израсходовано чуть менее 30 миллионов фунтов стерлингов.