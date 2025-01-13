Під Брянськом лунають вибухи у районі хімзаводу — відео

Ввечері 13 січня серія потужних вибухів лунала на території Брянської області. За словами місцевих, у небі над Брянськом було чути щонайменше 10 вибухів.
Головні тези:
- Серія вибухів пролунала під Брянськом, інформація про можливі причини та наслідки ще встановлюється.
- Можливою причиною вибухів може бути атака за допомогою ракет ATACMS по хімічному заводу.
- Події у Брянській області свідчать про потенційні загрози для промислових об'єктів та необхідність підвищення рівня безпеки.
Вибухи у Брянській області
Як каже губернатор Брянської області, сили ППО нібито виявили і знищили безпілотний літальний апарат літакового типу над територією області.
За іншими заявами росіян, регіон нібито знаходиться під атакою ATACMS, а місцеві чули понад 30 вибухів.
За його словами, постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.
Імовірно, ЗСУ за допомогою ракет ATACMS вдарили по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце, пишуть роспабліки.
Це підприємство вже зазнавало атак України. Завод виробляє вибухові речовини та належить до холдингу «Техмаш», залученого у виконанні держоборонзамовлення.
Що відомо про атаку дронів у Брянській області
У Брянській області безпілотники завдали удару по нафтопереробній станції "Десна", яка належить компанії "Транснєфть — Дружба". Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві трансформаторні підстанції.
Один із дронів, що приземлився, було нібито знешкоджено після вилучення вибухового пристрою.
Напередодні на цій же території ППО знищила групу дронів, що несли вибухівку масою до 3 кг. Два апарати впали на територію НПС: вибухівку з одного знешкодили за межами об'єкта, — заявили в росЗМІ.
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