Під Брянськом лунають вибухи у районі хімзаводу — відео

Ввечері 13 січня серія потужних вибухів лунала на території Брянської області. За словами місцевих, у небі над Брянськом було чути щонайменше 10 вибухів.

Вибухи у Брянській області

Як каже губернатор Брянської області, сили ППО нібито виявили і знищили безпілотний літальний апарат літакового типу над територією області.

За іншими заявами росіян, регіон нібито знаходиться під атакою ATACMS, а місцеві чули понад 30 вибухів.

За його словами, постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

Імовірно, ЗСУ за допомогою ракет ATACMS вдарили по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце, пишуть роспабліки.

Це підприємство вже зазнавало атак України. Завод виробляє вибухові речовини та належить до холдингу «Техмаш», залученого у виконанні держоборонзамовлення.

Що відомо про атаку дронів у Брянській області

У Брянській області безпілотники завдали удару по нафтопереробній станції "Десна", яка належить компанії "Транснєфть — Дружба". Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві трансформаторні підстанції.

Як зазначають росЗМІ, безпілотники з вибухівкою атакували станцію, при цьому чотири з них нібито були знищені засобами протиповітряної оборони. Поширити

Один із дронів, що приземлився, було нібито знешкоджено після вилучення вибухового пристрою.