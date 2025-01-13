Под Брянском раздаются взрывы в районе химзавода — видео

Вечером 13 января серия мощных взрывов раздавалась на территории Брянской области. По словам местных, в небе над Брянском было слышно не менее 10 взрывов.

Взрывы в Брянской области

Как говорит губернатор Брянской области, силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией области.

По другим заявлениям россиян регион якобы находится под атакой ATACMS, а местные слышали более 30 взрывов.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вероятно, ВСУ с помощью ракет ATACMS ударили по Брянскому химическому заводу имени 50-летия СССР в поселке Сельцо, пишут распечатки.

Это предприятие уже подвергалось атакам Украины. Завод производит взрывчатые вещества и входит в холдинг «Техмаш», привлеченный в выполнении гособоронзаказа.

Что известно об атаке дронов в Брянской области

В Брянской области беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающей станции "Десна", принадлежащей компании "Транснефть — Дружба". В результате атаки повреждения получили две трансформаторные подстанции.

Как отмечают росСМИ, беспилотники со взрывчаткой атаковали станцию, при этом четыре из них якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Поделиться

Один из приземлившихся дронов был якобы обезврежен после извлечения взрывного устройства.