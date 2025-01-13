Под Брянском раздаются взрывы в районе химзавода — видео

Вечером 13 января серия мощных взрывов раздавалась на территории Брянской области. По словам местных, в небе над Брянском было слышно не менее 10 взрывов.
Главные тезисы
- Серия мощных взрывов в Брянской области вызвала панику среди местных жителей.
- Предполагаемая атака с использованием ракет ATACMS по химическому заводу имени 50-летия СССР в поселке Сельцо нанесла урон объекту.
- На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для выяснения причин и устранения последствий серии взрывов.
Взрывы в Брянской области
Как говорит губернатор Брянской области, силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией области.
По другим заявлениям россиян регион якобы находится под атакой ATACMS, а местные слышали более 30 взрывов.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Вероятно, ВСУ с помощью ракет ATACMS ударили по Брянскому химическому заводу имени 50-летия СССР в поселке Сельцо, пишут распечатки.
Это предприятие уже подвергалось атакам Украины. Завод производит взрывчатые вещества и входит в холдинг «Техмаш», привлеченный в выполнении гособоронзаказа.
Что известно об атаке дронов в Брянской области
В Брянской области беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающей станции "Десна", принадлежащей компании "Транснефть — Дружба". В результате атаки повреждения получили две трансформаторные подстанции.
Один из приземлившихся дронов был якобы обезврежен после извлечения взрывного устройства.
Накануне на этой же территории ПВО уничтожило группу дронов, несших взрывчатку массой до 3 кг. Два аппарата упали на территорию НПС: взрывчатку с одного обезвредили за пределами объекта, — заявили в РосСМИ.
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