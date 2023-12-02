Під час жеребкування Євро-2024 стався неочікуваний курйоз — відео

Під час вечірнього жеребкування Євро-2024 2 грудня у Гамбурзі стався неочікуваний курйоз. Оголошення учасників груп перервали порнографічні звуки.
Жеребкування Євро-2024 перервали «порнографічні звуки»
Звуки, які звучали як сексуальні стогони, пролунали після того, як Швейцарія потрапила в одну групу з Шотландією, Угорщиною та Німеччиною, що приймає Євро-2024.
Це викликало посмішку серед аудиторії.
Ведучий жеребкування, заступник генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті, спробував взяти ситуацію під контроль, сказавши: «Тут є якийсь шум, який... тепер припинився. Більше ніякого шуму». Але в ході жеребкування лунали й подальші спорадичні стогони.
Раніше подібні звуки перервали пряму трансляцію BBC матчу Кубка Англії між «Вовками» та «Ліверпулем» у січні.
У якій групі може опинитися Україна
У турнірі візьмуть участь 24 збірні, серед них може бути й українська за умови перемоги у березневих матчах плей-оф.
За результатами жеребкування плей-оф відбору Євро-2024 України піде Шляхом В.
У разі успіху в плей-оф збірна України зіграє у групі Е, куди за підсумками жеребкування потрапили Бельгія, Словаччина та Румунія.
Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
Група D: переможець плей-оф Шляху А, Нідерланди, Австрія, Франція.
Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф Шляху В.
Група F: Туреччина, переможець плей-оф Шляху С, Португалія, Чехія.
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