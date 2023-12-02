Під час жеребкування Євро-2024 стався неочікуваний курйоз — відео

Під час вечірнього жеребкування Євро-2024 2 грудня у Гамбурзі стався неочікуваний курйоз. Оголошення учасників груп перервали порнографічні звуки.

Жеребкування Євро-2024 перервали «порнографічні звуки»

Звуки, які звучали як сексуальні стогони, пролунали після того, як Швейцарія потрапила в одну групу з Шотландією, Угорщиною та Німеччиною, що приймає Євро-2024.

Це викликало посмішку серед аудиторії.

Someone is playing sex noises at the Euro 2024 draw😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/f7hzqT1kSF — Ryy (@AFC_Ryy) December 2, 2023

Ведучий жеребкування, заступник генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті, спробував взяти ситуацію під контроль, сказавши: «Тут є якийсь шум, який... тепер припинився. Більше ніякого шуму». Але в ході жеребкування лунали й подальші спорадичні стогони.

Раніше подібні звуки перервали пряму трансляцію BBC матчу Кубка Англії між «Вовками» та «Ліверпулем» у січні.

У якій групі може опинитися Україна

У турнірі візьмуть участь 24 збірні, серед них може бути й українська за умови перемоги у березневих матчах плей-оф.

За результатами жеребкування плей-оф відбору Євро-2024 України піде Шляхом В.

У разі успіху в плей-оф збірна України зіграє у групі Е, куди за підсумками жеребкування потрапили Бельгія, Словаччина та Румунія.

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: переможець плей-оф Шляху А, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф Шляху В.

Група F: Туреччина, переможець плей-оф Шляху С, Португалія, Чехія.