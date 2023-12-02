Во время жеребьевки Евро-2024 произошел неожиданный курьез — видео

Во время вечерней жеребьевки Евро-2024 2 декабря в Гамбурге произошел неожиданный курьез. Объявление участников групп прервали порнографические звуки.
Жеребьевку Евро-2024 прервали «порнографические звуки»
Звуки, звучавшие как сексуальные стоны, прозвучали после того, как Швейцария попала в одну группу с принимающей Евро-2024 Шотландией, Венгрией и Германией.
Это вызвало ухмылку среди аудитории.
Ведущий жеребьевки, заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, попытался взять ситуацию под контроль, сказав: «Здесь есть шум, который... теперь прекратился. Больше никакого шума». Но в ходе жеребьевки звучали и последующие спорадические стоны.
Ранее подобные звуки прервали прямую трансляцию BBC матча Кубка Англии между "Волками" и "Ливерпулем" в январе.
В какой группе может оказаться Украина
В турнире примут участие 24 сборные, среди них может быть и украинский при условии победы в мартовских матчах плей-офф.
По результатам жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 Украины пойдет Путем В.
В случае успеха в плей-офф сборная Украины сыграет в группе Е, куда по итогам жеребьевки попали Бельгия, Словакия и Румыния.
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.
Группа D: победитель плей-офф Пути А, Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.
Группа F: Турция, победитель плей-офф Пути С, Португалия, Чехия.
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