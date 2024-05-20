Під Москвою масштабно горить швейна фабрика — відео
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Під Москвою масштабно горить швейна фабрика — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

Через велику пожежу на швейній фабриці центр російського міста Ногінськ окутаний димом.

Пожежа сталася на виробничій будівлі швейної фабрики

Очевидці пожежі повідомили про спалах у будівлі Ногинської швейної фабрики. На місце викликано пожежних підрозділів.

За неофіційними даними площа пожежі може сягати 3000 м.кв. Також є загроза розповсюдження вогню на АЗС “Газпрому”.

Рятувальні служби країни окупанта заявили, що з палаючої будівлі вдалося евакуювати 20 осіб.

За їх версією на момент займання робочий день було завершено, тому більше нікого у приміщеннях не було.

Рятувальники борються з вогнем, перед ними поставлене завдання запобігти поширенню полум'я. На місці працюють 32 пожежники та вісім одиниць спеціальної техніки.

У Росії все частіше горять підприємства

Згідно з даними українських журналістів, атака дронів на Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ уночі 19 травня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

За допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті, який використовується державою-агресором у військових цілях.

У Новоросійську РФ сплахнула пожежа на підстанції “Кирилівська”. Внаслідок цього понад 20 тис мешканців залишилися без електрики.

Окупаційна влада міста повідомила, що причину пожежі не встановлено. Місцеві жителі заявили, що вночі чули звуки дронів.

НПЗ у Туапсе на території Краснодарського краю терміново зупинив роботу після атаки українських дронів.  На НПЗ, який належить корпорації "Роснефть", після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа, яку вдалось загасити.

Після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа, яку вдалось загасити.

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