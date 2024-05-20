Через велику пожежу на швейній фабриці центр російського міста Ногінськ окутаний димом.

Пожежа сталася на виробничій будівлі швейної фабрики

Очевидці пожежі повідомили про спалах у будівлі Ногинської швейної фабрики. На місце викликано пожежних підрозділів.

За неофіційними даними площа пожежі може сягати 3000 м.кв. Також є загроза розповсюдження вогню на АЗС “Газпрому”.

Рятувальні служби країни окупанта заявили, що з палаючої будівлі вдалося евакуювати 20 осіб.

За їх версією на момент займання робочий день було завершено, тому більше нікого у приміщеннях не було.

Рятувальники борються з вогнем, перед ними поставлене завдання запобігти поширенню полум'я. На місці працюють 32 пожежники та вісім одиниць спеціальної техніки.

У Росії все частіше горять підприємства

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