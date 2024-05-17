У Ставропольському краї РФ спалахнула масштабна пожежа в аеропорту — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Ставропольському краї РФ спалахнула масштабна пожежа в аеропорту — відео

пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

В аеропорту Мінеральних Вод у Ставропольському краї РФ спалахнула будівля терміналу. 

Що відомо про пожежу на території РФ

Як повідомляють росЗМІ, займання сталося в спорудженні на привокзальній площі аеропорту в Мінеральних Водах.

У МНС РФ повідомили, що в аеропорту Мінеральних Вод вогонь охопив 150 кв. Полум'я виникло на даху двоповерхової будівлі.

Наразі зазначається, що пожежа локалізована, інформації про постраждалих немає.

Що відомо про попередні пожежі в Росії

15 травня у місті Новочебоксарськ РФ сталася пожежа на заводі “Хімпром”. Він задіяний у виробництві матеріалів для збройних сил окупантів.

За даними пресслужби заводу, пожежа нібито сталася “під час вогневих робіт із ремонту кабельної естакади”.

Відомо, що загоряння загасили, постраждалих немає, загрози викиду шкідливих речовин нібито також немає.

На території промислового майданчика та санітарно-захисної зони підприємства відібрано проби повітря, перевищень гранично допустимої концентрації (ГДК) оксиду вуглецю, оксиду та діоксиду азоту не зафіксовано, відбір та аналіз проб триватимуть, — стверджували росЗМІ.

Окрім цього, 14 травня електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання спалахнула в Балашисі під Москвою.

Як з'ясувалося, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу «Прогрес». На території цього ж заводу знаходиться в/ч 35 533 ФСБ РФ.

За даними аналітиків, ця військова частина входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на складі поліетилену — відео
пожар
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії спалахнула масштабна пожежа на Рязанському НПЗ — відео
МЧС РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Москві спалахнула масштабна пожежа — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?