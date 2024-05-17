У Ставропольському краї РФ спалахнула масштабна пожежа в аеропорту — відео

В аеропорту Мінеральних Вод у Ставропольському краї РФ спалахнула будівля терміналу.

Що відомо про пожежу на території РФ

Як повідомляють росЗМІ, займання сталося в спорудженні на привокзальній площі аеропорту в Мінеральних Водах.

У МНС РФ повідомили, що в аеропорту Мінеральних Вод вогонь охопив 150 кв. Полум'я виникло на даху двоповерхової будівлі.

Наразі зазначається, що пожежа локалізована, інформації про постраждалих немає.

Що відомо про попередні пожежі в Росії

15 травня у місті Новочебоксарськ РФ сталася пожежа на заводі “Хімпром”. Він задіяний у виробництві матеріалів для збройних сил окупантів.

За даними пресслужби заводу, пожежа нібито сталася “під час вогневих робіт із ремонту кабельної естакади”.

Відомо, що загоряння загасили, постраждалих немає, загрози викиду шкідливих речовин нібито також немає.

На території промислового майданчика та санітарно-захисної зони підприємства відібрано проби повітря, перевищень гранично допустимої концентрації (ГДК) оксиду вуглецю, оксиду та діоксиду азоту не зафіксовано, відбір та аналіз проб триватимуть, — стверджували росЗМІ. Поширити

Окрім цього, 14 травня електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання спалахнула в Балашисі під Москвою.

Як з'ясувалося, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу «Прогрес». На території цього ж заводу знаходиться в/ч 35 533 ФСБ РФ.