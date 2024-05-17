В Ставропольском крае РФ вспыхнул масштабный пожар в аэропорту — видео

В аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае РФ вспыхнуло здание терминала.
Что известно о пожаре на территории РФ
Как сообщают росСМИ, возгорание произошло в постройке на привокзальной площади аэропорта в Минеральных Водах.
В МЧС РФ сообщили, что в аэропорту Минеральных Вод огонь охватил 150 кв. Пламя возникло на крыше двухэтажного здания.
В настоящее время отмечается, что пожар локализован, информации о пострадавших нет.
Что известно о предыдущих пожарах в России
15 мая в городе Новочебоксарской РФ произошел пожар на заводе "Химпром". Он задействован в производстве материалов для вооруженных сил окупантов.
По данным пресс-службы завода, пожар якобы произошел "во время огневых работ по ремонту кабельной эстакады".
Известно, что возгорания потушили, пострадавших нет, угрозы выброса вредных веществ якобы тоже нет.
Кроме того, 14 мая электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования загорелась в Балашихе под Москвой.
Как выяснилось, пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На территории этого же завода находится в/ч 35533 ФСБ РФ.
По данным аналитиков, эта военная часть входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ.
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