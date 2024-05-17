В Ставропольском крае РФ вспыхнул масштабный пожар в аэропорту — видео
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В Ставропольском крае РФ вспыхнул масштабный пожар в аэропорту — видео

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Источник:  online.ua

В аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае РФ вспыхнуло здание терминала.

Что известно о пожаре на территории РФ

Как сообщают росСМИ, возгорание произошло в постройке на привокзальной площади аэропорта в Минеральных Водах.

В МЧС РФ сообщили, что в аэропорту Минеральных Вод огонь охватил 150 кв. Пламя возникло на крыше двухэтажного здания.

В настоящее время отмечается, что пожар локализован, информации о пострадавших нет.

Что известно о предыдущих пожарах в России

15 мая в городе Новочебоксарской РФ произошел пожар на заводе "Химпром". Он задействован в производстве материалов для вооруженных сил окупантов.

По данным пресс-службы завода, пожар якобы произошел "во время огневых работ по ремонту кабельной эстакады".

Известно, что возгорания потушили, пострадавших нет, угрозы выброса вредных веществ якобы тоже нет.

На территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия отобраны пробы воздуха, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода, оксида и диоксида азота не зафиксированы, отбор и анализ проб будут продолжаться, — утверждали росСМИ.

Кроме того, 14 мая электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования загорелась в Балашихе под Москвой.

Как выяснилось, пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На территории этого же завода находится в/ч 35533 ФСБ РФ.

По данным аналитиков, эта военная часть входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ.

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