Пожар произошел на производственном здании швейной фабрики

Очевидцы пожара сообщили о возгорании в здании Ногинской швейной фабрики. На место вызваны пожарные подразделения.

По неофициальным данным, площадь пожара может достигать 3000 м.кв. Также существует угроза распространения огня на АЗС "Газпрома".

Спасательные службы страны оккупанта заявили, что из горящего здания удалось эвакуировать 20 человек.

По их версии к моменту возгорания рабочий день был завершен, поэтому больше никого в помещениях не было.

Спасатели борются с огнем, перед ними поставлена задача предотвратить распространение пламени. На месте работают 32 пожарных и восемь единиц специальной техники.

В России все чаще горят предприятия

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