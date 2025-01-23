Під Москвою масштабно палають склади — відео

23 січня у місті Клин Московської області РФ загорівся складський комплекс. Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів.

У підмосковному Клину палають склади

Наразі, як стверджують рятувальники, інформації щодо постраждалих немає. Причини загоряння також поки що не уточнюються.

До ліквідації вогню залучені понад 40 осіб й 12 одиниць техніки.

Окрім складського комплексу горять нові споруди, які ще не встигли здати.

Також відомо, що у Клину розташоване військове містечко й аеродром "Клин-5". На останньому базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення, у розпорядженні якої знаходяться вертольоти:

Мі-8АМТШ;

МІ-8АМТШ-ВН;

Мі-24/35.

Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ

У ніч на 21 січня безпілотники атакували об'єкти військової та критичної інфраструктури в Росії, зокрема Смоленський авіаційний завод, який виробляє штурмовики Су-25.

Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, Смоленський авіаційний завод тісно пов’язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем. Поширити

Медіа також повідомляють про вибухи на нафтопереробному заводі у місті Ярцево (Смоленська область). Також дрони атакували нафтопереробну базу в місті Лиски Воронезької області.