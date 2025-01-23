Під Москвою масштабно палають склади — відео

23 січня у місті Клин Московської області РФ загорівся складський комплекс. Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів.
Головні тези:
- У місті Клин під Москвою сталася масштабна пожежа, яка охопила складський комплекс та нові споруди.
- Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів, на ліквідацію загоряння залучено понад 40 осіб та 12 одиниць техніки.
- Поки немає інформації про постраждалих або причини пожежі.
- У Клині також розташоване військове містечко й аеродром, на якому базується вертолітна ескадрилья спеціального призначення.
У підмосковному Клину палають склади
Наразі, як стверджують рятувальники, інформації щодо постраждалих немає. Причини загоряння також поки що не уточнюються.
До ліквідації вогню залучені понад 40 осіб й 12 одиниць техніки.
Окрім складського комплексу горять нові споруди, які ще не встигли здати.
Також відомо, що у Клину розташоване військове містечко й аеродром "Клин-5". На останньому базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення, у розпорядженні якої знаходяться вертольоти:
Мі-8АМТШ;
МІ-8АМТШ-ВН;
Мі-24/35.
Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ
У ніч на 21 січня безпілотники атакували об'єкти військової та критичної інфраструктури в Росії, зокрема Смоленський авіаційний завод, який виробляє штурмовики Су-25.
Медіа також повідомляють про вибухи на нафтопереробному заводі у місті Ярцево (Смоленська область). Також дрони атакували нафтопереробну базу в місті Лиски Воронезької області.
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