Під Москвою масштабно палають склади — відео
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Під Москвою масштабно палають склади — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

23 січня у місті Клин Московської області РФ загорівся складський комплекс. Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів.

Головні тези:

  • У місті Клин під Москвою сталася масштабна пожежа, яка охопила складський комплекс та нові споруди.
  • Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів, на ліквідацію загоряння залучено понад 40 осіб та 12 одиниць техніки.
  • Поки немає інформації про постраждалих або причини пожежі.
  • У Клині також розташоване військове містечко й аеродром, на якому базується вертолітна ескадрилья спеціального призначення.

У підмосковному Клину палають склади

Наразі, як стверджують рятувальники, інформації щодо постраждалих немає. Причини загоряння також поки що не уточнюються.

До ліквідації вогню залучені понад 40 осіб й 12 одиниць техніки.

Окрім складського комплексу горять нові споруди, які ще не встигли здати.

Також відомо, що у Клину розташоване військове містечко й аеродром "Клин-5". На останньому базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення, у розпорядженні якої знаходяться вертольоти:

  • Мі-8АМТШ;

  • МІ-8АМТШ-ВН;

  • Мі-24/35.

Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ

У ніч на 21 січня безпілотники атакували об'єкти військової та критичної інфраструктури в Росії, зокрема Смоленський авіаційний завод, який виробляє штурмовики Су-25.

Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, Смоленський авіаційний завод тісно пов’язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

Медіа також повідомляють про вибухи на нафтопереробному заводі у місті Ярцево (Смоленська область). Також дрони атакували нафтопереробну базу в місті Лиски Воронезької області.

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