Под Москвой масштабно пылают склады — видео

23 января в городе Клин Московской области РФ загорелся складской комплекс. Площадь огня составляет 10 тысяч квадратных метров.
Главные тезисы
- Пожар на складах в городе Клин Московской области был масштабным, охватив новые постройки и складской комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.
- На ликвидацию возгорания было привлечено более 40 человек и 12 единиц техники, пока нет информации о пострадавших или причинах пожара.
В подмосковном Клине пылают склады
В настоящее время, как утверждают спасатели, информации о пострадавших нет. Причины возгорания также пока не уточняются.
К ликвидации огня привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.
Кроме складского комплекса горят новые постройки, которые еще не успели сдать.
Также известно, что в Клин расположен военный городок и аэродром "Клин-5". На последнем базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты:
Ми-8АМТШ;
МИ-8АМТШ-ВН;
Ми-24/35.
Дроны массированно атаковали несколько регионов РФ
В ночь на 21 января беспилотники атаковали объекты военной и критической инфраструктуры в России, в том числе Смоленский авиационный завод, производящий штурмовики Су-25.
Медиа также сообщают о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ярцево (Смоленская область). Также дроны атаковали нефтеперерабатывающую базу в городе Лиски Воронежской области.
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