Под Москвой масштабно пылают склады — видео
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Проиcшествия
Дата публикации

Под Москвой масштабно пылают склады — видео

Клин
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Источник:  online.ua

23 января в городе Клин Московской области РФ загорелся складской комплекс. Площадь огня составляет 10 тысяч квадратных метров.

Главные тезисы

  • Пожар на складах в городе Клин Московской области был масштабным, охватив новые постройки и складской комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.
  • На ликвидацию возгорания было привлечено более 40 человек и 12 единиц техники, пока нет информации о пострадавших или причинах пожара.

В подмосковном Клине пылают склады

В настоящее время, как утверждают спасатели, информации о пострадавших нет. Причины возгорания также пока не уточняются.

К ликвидации огня привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.

Кроме складского комплекса горят новые постройки, которые еще не успели сдать.

Также известно, что в Клин расположен военный городок и аэродром "Клин-5". На последнем базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты:

  • Ми-8АМТШ;

  • МИ-8АМТШ-ВН;

  • Ми-24/35.

Дроны массированно атаковали несколько регионов РФ

В ночь на 21 января беспилотники атаковали объекты военной и критической инфраструктуры в России, в том числе Смоленский авиационный завод, производящий штурмовики Су-25.

Как сообщил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса РФ, снабжая компонентами или участвуя в кооперации для создания современных авиационных систем.

Медиа также сообщают о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ярцево (Смоленская область). Также дроны атаковали нефтеперерабатывающую базу в городе Лиски Воронежской области.

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