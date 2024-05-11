Під Москвою палає склад науково-дослідного інституту — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Під Москвою палає склад науково-дослідного інституту — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

У російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, 11 травня вдень спалахнула велика пожежа на складі науково-дослідного інституту (НДІ).

У Наро-Фомінську горить склад НДІ

Пожежа у Підмосков’ї вирує на площі 2500 кв м.

Як пишуть російські Telegram-канали, у Наро-Фомінську на вулиці Погодіна горить склад із полікарбонатом.

Наразі на місці надзвичайної ситуації працюють пожежники.

Що відомо про пожежу в Ростовській області РФ

Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.

Як повідомляють росЗМІ, на станції “Куберле” в Ростовській області вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після чого виникла пожежа. Рух поїздів зупинено.

Зазначається, що спалахнула цистерна з паливом.

За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 кв м, постраждалих немає.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії спалахнула масштабна пожежа на Рязанському НПЗ — відео
МЧС РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Москві спалахнула масштабна пожежа — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Бєлгородській області РФ спалахнула пожежа унаслідок атаки дрона — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?