Під Москвою палає склад науково-дослідного інституту — відео

У російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, 11 травня вдень спалахнула велика пожежа на складі науково-дослідного інституту (НДІ).
У Наро-Фомінську горить склад НДІ
Пожежа у Підмосков’ї вирує на площі 2500 кв м.
Як пишуть російські Telegram-канали, у Наро-Фомінську на вулиці Погодіна горить склад із полікарбонатом.
Наразі на місці надзвичайної ситуації працюють пожежники.
Що відомо про пожежу в Ростовській області РФ
Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.
Як повідомляють росЗМІ, на станції “Куберле” в Ростовській області вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після чого виникла пожежа. Рух поїздів зупинено.
Зазначається, що спалахнула цистерна з паливом.
За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 кв м, постраждалих немає.
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