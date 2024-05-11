Під Москвою палає склад науково-дослідного інституту — відео

У російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, 11 травня вдень спалахнула велика пожежа на складі науково-дослідного інституту (НДІ).

У Наро-Фомінську горить склад НДІ

Пожежа у Підмосков’ї вирує на площі 2500 кв м.

Як пишуть російські Telegram-канали, у Наро-Фомінську на вулиці Погодіна горить склад із полікарбонатом.

Наразі на місці надзвичайної ситуації працюють пожежники.

Що відомо про пожежу в Ростовській області РФ

Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.

Як повідомляють росЗМІ, на станції “Куберле” в Ростовській області вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після чого виникла пожежа. Рух поїздів зупинено.

Зазначається, що спалахнула цистерна з паливом.

За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 кв м, постраждалих немає.