Под Москвой горит склад научно-исследовательского института — видео

В российском Наро-Фоминске, расположенном под Москвой, 11 мая днем загорелся большой пожар на складе научно-исследовательского института (НИИ).
В Наро-Фоминске горит склад НИИ
Пожар в Подмосковье бушует на площади 2500 кв м.
Как пишут российские Telegram-каналы, в Наро-Фоминске по улице Погодина горит склад с поликарбонатом.
На месте чрезвычайной ситуации работают пожарные.
Что известно о пожаре в Ростовской области
Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области.
Как сообщают росСМИ, на станции "Куберле" в Ростовской области ночью несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, после чего возник пожар. Движение поездов остановлено.
Отмечается, что загорелась цистерна с топливом.
По информации спасателей, пожар локализован на 200 кв м, пострадавших нет.
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