Под Москвой горит склад научно-исследовательского института — видео

В российском Наро-Фоминске, расположенном под Москвой, 11 мая днем загорелся большой пожар на складе научно-исследовательского института (НИИ).

В Наро-Фоминске горит склад НИИ

Пожар в Подмосковье бушует на площади 2500 кв м.

Как пишут российские Telegram-каналы, в Наро-Фоминске по улице Погодина горит склад с поликарбонатом.

На месте чрезвычайной ситуации работают пожарные.

Что известно о пожаре в Ростовской области

Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области.

Как сообщают росСМИ, на станции "Куберле" в Ростовской области ночью несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, после чего возник пожар. Движение поездов остановлено.

Отмечается, что загорелась цистерна с топливом.

По информации спасателей, пожар локализован на 200 кв м, пострадавших нет.