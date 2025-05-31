Під Москвою потужно палає промислове підприємство — відео

Масштабна пожежа спалахнула на заводі гумового взуття в підмосковному Красногорську. Стовпи диму видно навіть у Москві.
Головні тези:
- На заводі гумового взуття в підмосковному Красногорську сталася потужна пожежа, яка видно навіть у Москві.
- Очевидці спостерігають за стовпами диму, що підіймаються внаслідок пожежі на підприємстві.
У Красногорську палає підприємство
Як стверджують місцеві пабліки, у підмосковному Красногорську потужно палає завод з виробництва калош та гумового взуття "Ltd Kolesnic".
Очевидці повідомляють, що стовпи диму видно не лише в самому Красногорську, а й із різних районів Москви.
Зараз дим видно з різних куточків міста, а також його спостерігають жителі кількох районів Москви.
Причини виникнення пожежі поки невідомі.
Це місце, де диктатор живе і проводить наради Радбезу. Вважається, що резиденція Путіна в Ново-Огарьово є одним із найбільш засекречених об'єктів РФ.
Попередня площа пожежі на підприємстві "Колесник" — 4 тис кв м. Горять металевий ангар та гумова крихта на вулиці. Загрози сусіднім будинкам немає.
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