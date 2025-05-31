Масштабна пожежа спалахнула на заводі гумового взуття в підмосковному Красногорську. Стовпи диму видно навіть у Москві.

У Красногорську палає підприємство

Як стверджують місцеві пабліки, у підмосковному Красногорську потужно палає завод з виробництва калош та гумового взуття "Ltd Kolesnic".

Очевидці повідомляють, що стовпи диму видно не лише в самому Красногорську, а й із різних районів Москви.

Зараз дим видно з різних куточків міста, а також його спостерігають жителі кількох районів Москви.

Причини виникнення пожежі поки невідомі.

Однак відомо, що близько за 10 кілометрів від міста, у якому спалахнула масштабна пожежа, розташована резиденція нелегітимного президента РФ Володимира Путіна. Поширити

Це місце, де диктатор живе і проводить наради Радбезу. Вважається, що резиденція Путіна в Ново-Огарьово є одним із найбільш засекречених об'єктів РФ.