Під Москвою потужно палає промислове підприємство — відео
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Під Москвою потужно палає промислове підприємство — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Масштабна пожежа спалахнула на заводі гумового взуття в підмосковному Красногорську. Стовпи диму видно навіть у Москві.

Головні тези:

  • На заводі гумового взуття в підмосковному Красногорську сталася потужна пожежа, яка видно навіть у Москві.
  • Очевидці спостерігають за стовпами диму, що підіймаються внаслідок пожежі на підприємстві.

У Красногорську палає підприємство

Як стверджують місцеві пабліки, у підмосковному Красногорську потужно палає завод з виробництва калош та гумового взуття "Ltd Kolesnic".

Очевидці повідомляють, що стовпи диму видно не лише в самому Красногорську, а й із різних районів Москви.

Зараз дим видно з різних куточків міста, а також його спостерігають жителі кількох районів Москви.

Причини виникнення пожежі поки невідомі.

Однак відомо, що близько за 10 кілометрів від міста, у якому спалахнула масштабна пожежа, розташована резиденція нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Це місце, де диктатор живе і проводить наради Радбезу. Вважається, що резиденція Путіна в Ново-Огарьово є одним із найбільш засекречених об'єктів РФ.

Попередня площа пожежі на підприємстві "Колесник" — 4 тис кв м. Горять металевий ангар та гумова крихта на вулиці. Загрози сусіднім будинкам немає.

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