Масштабный пожар вспыхнул на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске. Столбы дыма видны даже в Москве.

В Красногорске горит предприятие

Как утверждают местные паблики, в подмосковном Красногорске мощно пылает завод по производству галош и резиновой обуви "Ltd Kolesnic".

Очевидцы сообщают, что столбы дыма видны не только в самом Красногорске, но и из разных районов Москвы.

Сейчас дым виден из разных уголков города, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы.

Причины пожара пока неизвестны.

Однако известно, что около 10 километров от города, в котором вспыхнул масштабный пожар, расположена резиденция нелегитимного президента РФ Владимира Путина. Поделиться

Это место, где диктатор живет и проводит совещания Совбеза. Считается, что резиденция Путина в Ново-Огарево является одним из самых засекреченных объектов РФ.