Под Москвой мощно пылает промышленное предприятие — видео
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Под Москвой мощно пылает промышленное предприятие — видео

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Источник:  online.ua

Масштабный пожар вспыхнул на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске. Столбы дыма видны даже в Москве.

Главные тезисы

  • Масштабный пожар в Красногорске на заводе по производству галош и резиновой обуви вызвал видимость столбов дыма в Москве.
  • Причины возгорания на заводе Ltd Kolesnic пока неизвестны, но угрозы соседним домам не представляют.

В Красногорске горит предприятие

Как утверждают местные паблики, в подмосковном Красногорске мощно пылает завод по производству галош и резиновой обуви "Ltd Kolesnic".

Очевидцы сообщают, что столбы дыма видны не только в самом Красногорске, но и из разных районов Москвы.

Сейчас дым виден из разных уголков города, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы.

Причины пожара пока неизвестны.

Однако известно, что около 10 километров от города, в котором вспыхнул масштабный пожар, расположена резиденция нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Это место, где диктатор живет и проводит совещания Совбеза. Считается, что резиденция Путина в Ново-Огарево является одним из самых засекреченных объектов РФ.

Предварительная площадь пожара на предприятии "Колесник" — 4 тыс кв м. Горят металлический ангар и резиновая крошка на улице. Угрозы соседним домам нет.

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