Масштабный пожар вспыхнул на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске. Столбы дыма видны даже в Москве.
Главные тезисы
- Масштабный пожар в Красногорске на заводе по производству галош и резиновой обуви вызвал видимость столбов дыма в Москве.
- Причины возгорания на заводе Ltd Kolesnic пока неизвестны, но угрозы соседним домам не представляют.
В Красногорске горит предприятие
Как утверждают местные паблики, в подмосковном Красногорске мощно пылает завод по производству галош и резиновой обуви "Ltd Kolesnic".
Очевидцы сообщают, что столбы дыма видны не только в самом Красногорске, но и из разных районов Москвы.
Сейчас дым виден из разных уголков города, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы.
Причины пожара пока неизвестны.
Это место, где диктатор живет и проводит совещания Совбеза. Считается, что резиденция Путина в Ново-Огарево является одним из самых засекреченных объектов РФ.
Предварительная площадь пожара на предприятии "Колесник" — 4 тыс кв м. Горят металлический ангар и резиновая крошка на улице. Угрозы соседним домам нет.
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