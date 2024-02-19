Ввечері 19 лютого у селі Гвардійське Одеського району вибухнув автомобіль, у якому перебували двоє людей.

Підрив авто під Одесою

За даними поліції, від вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами.

На місці працюють вогнеборці, слідчо-оперативні групи слідчого управління ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласної поліції.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Українська добровольча армія повідомляє, що у підірваному автомобілі перебували їхні “побратим та посестра” — Альберт та Наталя Кручиніни.

Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція. Поширити

В УДА розцінюють злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядають діяльність ворожих ДРГ.

Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Поширити

У УДА пообіцяли анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ.