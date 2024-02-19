Под Одессой взорвали автомобиль "Украинской добровольческой армии" с двумя активистами
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Под Одессой взорвали автомобиль "Украинской добровольческой армии" с двумя активистами

Одесса
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Источник:  Нацполиция Одесской области

Вечером 19 февраля в селе Гвардейское Одесского района взорвался автомобиль, в котором находились два человека.

Подрыв авто под Одессой

По данным полиции, в результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами.

На месте работают пожарные, следственно-оперативные группы следственного управления ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции, специалисты взрывотехнического управления областной полиции.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Это преступление карается лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Украинская добровольческая армия сообщает, что в подорванном автомобиле находились их "побратим и посестра" — Альберт и Наталья Кручинины.

Прямо сейчас за их жизнь сражаются врачи. На месте работает полиция.

В УДА расценивают преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность враждебных ДРГ.

Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА.

В УДА пообещали анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ.

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