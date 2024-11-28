Під озером у Каліфорнії виявили найбільші у світі запаси літію
Категорія
Світ
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Під озером у Каліфорнії виявили найбільші у світі запаси літію

Озеро Солтон-Сі
Джерело:  UNILAD

Виявилось, що озеро Солтон-Сі у Каліфорнії приховує поклади літію на суму у понад 540 млрд доларів.

Головні тези:

  • Під озером Солтон-Сі у Каліфорнії виявлені найбільші у світі запаси літію на суму понад 540 млрд доларів.
  • Запаси літію можуть складати близько 18 млн тонн, що вистачить для живлення понад 382 млн акумуляторів для електроавтомобілів.
  • Виявлене родовище робить Сполучені Штати потенційно самодостатніми в літії та може припинити імпорт цього матеріалу через Китай.
  • Це відкриття має велике значення для ринку електромобілів та виробництва акумуляторів в умовах постійно зростаючого попиту.
  • Звіт федерального уряду свідчить, що літію в надрах землі вистачить для забезпечення акумуляторів для більше, ніж 382 млн електромобілів.

Що відомо про виявлення найбільших у світі запасів літію у Каліфорнії

До цього науковці вважали, що під озером зберігається близько 4 млн тонн літію, однак наразі з’ясувалось, що насправді запаси можуть складати близько 18 млн тонн.

За інформацією видання, такої кількості літію вистачить для живлення понад 382 млн акумуляторів для електроавтомобілів.

Результати відкриття свідчать про виявлення нового найбільшого родовища літію у світі.

Під озером Солтон-Сі у Каліфорнії виявили одні з найбільших у світі запасів літію
Озеро Солтон-Сі 

За інформацією авторів матеріалу, станом на минулий рік одна метрична тонна літію вартувала приблизно 29 тис доларів.

Що кажуть аналітики та науковці

За словами одного з авторів дослідження, професора геохімії з Каліфорнійського університету Майклаа МакКібена, це одне з найбільших родовищ літієвих розсолів у світі.

Це може зробити Сполучені Штати повністю самодостатніми в літії і припинити його імпорт через Китай, — підкреслює МакКібен.

Вже давно відомо, що в цьому перегрітому підземному басейні, що знаходиться глибоко під південним краєм Солтон-Сі, є ціла купа літію. Протягом десятиліть існували компанії, які намагалися видобути літій звідти, особливо в останнє десятиліття, коли електромобілі та накопичувачі енергії в електромережі стали такою великою потребою. Але цей новий звіт федерального уряду дійсно вражає своїми цифрами. Вони виявили, що літію в надрах землі потенційно достатньо для забезпечення акумуляторів для 382 млн електромобілів, а це більше, більше транспортних засобів, ніж сьогодні на дорогах США. Отже, якби ми могли отримати весь цей літій, це було б дуже добре, — зазначив кліматичний оглядач Los Angeles Times Семмі Рот

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