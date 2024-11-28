Виявилось, що озеро Солтон-Сі у Каліфорнії приховує поклади літію на суму у понад 540 млрд доларів.

Що відомо про виявлення найбільших у світі запасів літію у Каліфорнії

До цього науковці вважали, що під озером зберігається близько 4 млн тонн літію, однак наразі з’ясувалось, що насправді запаси можуть складати близько 18 млн тонн.

За інформацією видання, такої кількості літію вистачить для живлення понад 382 млн акумуляторів для електроавтомобілів.

Результати відкриття свідчать про виявлення нового найбільшого родовища літію у світі.

Озеро Солтон-Сі

За інформацією авторів матеріалу, станом на минулий рік одна метрична тонна літію вартувала приблизно 29 тис доларів.

Що кажуть аналітики та науковці

За словами одного з авторів дослідження, професора геохімії з Каліфорнійського університету Майклаа МакКібена, це одне з найбільших родовищ літієвих розсолів у світі.

Це може зробити Сполучені Штати повністю самодостатніми в літії і припинити його імпорт через Китай, — підкреслює МакКібен. Поширити