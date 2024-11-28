Виявилось, що озеро Солтон-Сі у Каліфорнії приховує поклади літію на суму у понад 540 млрд доларів.
Головні тези:
- Під озером Солтон-Сі у Каліфорнії виявлені найбільші у світі запаси літію на суму понад 540 млрд доларів.
- Запаси літію можуть складати близько 18 млн тонн, що вистачить для живлення понад 382 млн акумуляторів для електроавтомобілів.
- Виявлене родовище робить Сполучені Штати потенційно самодостатніми в літії та може припинити імпорт цього матеріалу через Китай.
- Це відкриття має велике значення для ринку електромобілів та виробництва акумуляторів в умовах постійно зростаючого попиту.
- Звіт федерального уряду свідчить, що літію в надрах землі вистачить для забезпечення акумуляторів для більше, ніж 382 млн електромобілів.
Що відомо про виявлення найбільших у світі запасів літію у Каліфорнії
До цього науковці вважали, що під озером зберігається близько 4 млн тонн літію, однак наразі з’ясувалось, що насправді запаси можуть складати близько 18 млн тонн.
За інформацією видання, такої кількості літію вистачить для живлення понад 382 млн акумуляторів для електроавтомобілів.
Результати відкриття свідчать про виявлення нового найбільшого родовища літію у світі.
За інформацією авторів матеріалу, станом на минулий рік одна метрична тонна літію вартувала приблизно 29 тис доларів.
Що кажуть аналітики та науковці
За словами одного з авторів дослідження, професора геохімії з Каліфорнійського університету Майклаа МакКібена, це одне з найбільших родовищ літієвих розсолів у світі.
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