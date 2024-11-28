Оказалось, что озеро Солтон-Си в Калифорнии скрывает залежи лития на сумму более 540 млрд долларов.
Главные тезисы
- Обнаружены самые крупные в мире запасы лития под озером Солтон-Си в Калифорнии, оценивающиеся в более 540 млрд долларов.
- Запасы лития в озере могут достигать 18 млн тонн, что хватит на производство более 382 млн. аккумуляторов для электромобилей.
- Это открытие делает США потенциально самодостаточными в литии и может изменить ситуацию на рынке электромобилей, снизив зависимость от импорта через Китай.
- Исследование продемонстрировало, что озеро Солтон-Си содержит одно из крупнейших месторождений лития в мире, что может значительно повлиять на производство автомобилей на электрической основе.
- Ученые утверждают, что обнаруженные запасы лития могут обеспечить энергией более 382 млн. электромобилей, что превышает текущее количество автомобилей на дорогах США.
Что известно об обнаружении крупнейших в мире запасов лития в Калифорнии
До этого ученые считали, что под озером хранится около 4 млн тонн лития, однако выяснилось, что на самом деле запасы могут составлять около 18 млн тонн.
По информации издания, такого количества лития хватит для питания более 382 млн. аккумуляторов для электроавтомобилей.
Результаты открытия свидетельствуют об обнаружении нового крупнейшего месторождения лития в мире.
По информации авторов материала, по состоянию на прошлый год одна метрическая тонна лития стоила около 29 тыс долларов.
Что говорят аналитики и ученые
По словам одного из авторов исследования, профессора геохимии из Калифорнийского университета Майкла Маккибена, это одно из крупнейших месторождений литиевых рассолов в мире.
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