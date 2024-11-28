Под озером в Калифорнии обнаружили самые большие в мире запасы лития
Категория
Мир
Дата публикации

Под озером в Калифорнии обнаружили самые большие в мире запасы лития

Озеро Солтон-Си
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Источник:  UNILAD

Оказалось, что озеро Солтон-Си в Калифорнии скрывает залежи лития на сумму более 540 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Обнаружены самые крупные в мире запасы лития под озером Солтон-Си в Калифорнии, оценивающиеся в более 540 млрд долларов.
  • Запасы лития в озере могут достигать 18 млн тонн, что хватит на производство более 382 млн. аккумуляторов для электромобилей.
  • Это открытие делает США потенциально самодостаточными в литии и может изменить ситуацию на рынке электромобилей, снизив зависимость от импорта через Китай.
  • Исследование продемонстрировало, что озеро Солтон-Си содержит одно из крупнейших месторождений лития в мире, что может значительно повлиять на производство автомобилей на электрической основе.
  • Ученые утверждают, что обнаруженные запасы лития могут обеспечить энергией более 382 млн. электромобилей, что превышает текущее количество автомобилей на дорогах США.

Что известно об обнаружении крупнейших в мире запасов лития в Калифорнии

До этого ученые считали, что под озером хранится около 4 млн тонн лития, однако выяснилось, что на самом деле запасы могут составлять около 18 млн тонн.

По информации издания, такого количества лития хватит для питания более 382 млн. аккумуляторов для электроавтомобилей.

Результаты открытия свидетельствуют об обнаружении нового крупнейшего месторождения лития в мире.

Под озером Солтон-Си в Калифорнии обнаружили одни из самых больших в мире запасов лития
Озеро Солтон-Си

По информации авторов материала, по состоянию на прошлый год одна метрическая тонна лития стоила около 29 тыс долларов.

Что говорят аналитики и ученые

По словам одного из авторов исследования, профессора геохимии из Калифорнийского университета Майкла Маккибена, это одно из крупнейших месторождений литиевых рассолов в мире.

Это может сделать Соединенные Штаты полностью самодостаточными в литии и прекратить его импорт через Китай, — подчеркивает МакКибен.

Уже давно известно, что в этом перегретом подземном бассейне, находящемся глубоко под южным краем Солтон-Си, есть куча лития. На протяжении десятилетий существовали компании, пытавшиеся извлечь литий оттуда, особенно в последнее десятилетие, когда электромобили и накопители энергии в сети стали такой большой потребностью. Но этот новый отчет федерального правительства действительно поражает своими цифрами. Они обнаружили, что лития в недрах земли потенциально достаточно для обеспечения аккумуляторов для 382 млн. электромобилей, а это больше, больше транспортных средств, чем сегодня на дорогах США. Итак, если бы мы могли получить весь этот литий, это было бы очень хорошо, — отметил климатический обозреватель Los Angeles Times Сэмми Рот

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