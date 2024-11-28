Оказалось, что озеро Солтон-Си в Калифорнии скрывает залежи лития на сумму более 540 млрд долларов.

Что известно об обнаружении крупнейших в мире запасов лития в Калифорнии

До этого ученые считали, что под озером хранится около 4 млн тонн лития, однако выяснилось, что на самом деле запасы могут составлять около 18 млн тонн.

По информации издания, такого количества лития хватит для питания более 382 млн. аккумуляторов для электроавтомобилей.

Результаты открытия свидетельствуют об обнаружении нового крупнейшего месторождения лития в мире.

Озеро Солтон-Си

По информации авторов материала, по состоянию на прошлый год одна метрическая тонна лития стоила около 29 тыс долларов.

Что говорят аналитики и ученые

По словам одного из авторов исследования, профессора геохимии из Калифорнийского университета Майкла Маккибена, это одно из крупнейших месторождений литиевых рассолов в мире.

Это может сделать Соединенные Штаты полностью самодостаточными в литии и прекратить его импорт через Китай, — подчеркивает МакКибен. Поделиться