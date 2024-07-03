Під російським Єкатеринбургом палає склад з хімікатами — відео

3 липня під Єкатеринбургом спалахнула потужна пожежа на базі хімпрому. Чорний дим огорнув небо у Свердловській області.

До гасіння пожежі у РФ залучали вертольоти

Займання сталося у місті Березівський Свердловської області. За словами очевидців, на місці було чути звуки вибухів.

Зазначимо, що на цьому підприємстві виробляють хімічну продукцію, реагенти та добрива.

Полум'я досягло у висоту десятки метрів, локалізувати пожежу у за короткий час не вдалося. У МНС країни-агресорки пояснили, що горить склад із паливно-мастильними матеріалами.

До гасіння пожежі залучили вертольоти та 20 рятувальників.

Пропагандистські ЗМІ зазначили, що площа пожежі сягала 2 тис кв м.

У російському Курську масштабна пожежа

У центрі російського міста Курськ зайнялася пожежа, у небі зафіксували стовпи чорного диму. Російські пабліки зазначили, що загоряння могло трапитися на дуже "цікавому" об'єкті.

Пропагнадистські телеграм-канали поширювали відео великого стовпа диму, який підіймається над центром міста. Пожежа не стихала протягом кількох годин.

Інформацію про масштабну пожежу підтвердив так званий “глава Курського регіону РФ” Олександр Смирнов.

На місці працювали 10 одиниць спеціальної техніки та 60 людей із особового складу МНС Росії по Курській області.

За словами чиновника країни–агресорки пожежу було локалізовано й інформація про постраждалих не надходила.

Тим часом OSINT аналітики (розвідка на основі відкритих джерел — ред) у соцмережах зазначили, що палала не звичайна будівля, а Центральна авіаційна технічна база в/ч 13830. Зазначимо, що офіційних підтверджень цьому не було.