Под российским Екатеринбургом горит склад с химикатами
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Под российским Екатеринбургом горит склад с химикатами

Екатеринбург
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Источник:  online.ua

3 июля под Екатеринбургом разгорелся мощный пожар на базе химпрома. Черный дым объял небо в Свердловской области.

Главные тезисы

  • Пожар на складе с химикатами в РФ может принести серьезный ущерб и угрозу окружающей среде.
  • МЧС привлекли вертолеты, спасателей и специальную технику для потушения масштабного пожара.
  • Из-за масштабного пожара местность под Екатеринбургом окутал черный дым.

К тушению пожара в РФ привлекали вертолеты

Возгорание произошло в городе Березовский Свердловской области. По словам очевидцев, на месте были слышны звуки взрывов.

Отметим, что на этом предприятии производится химическая продукция, реагенты и удобрения.

Пламя достигло в высоту десятки метров, локализовать пожар в короткое время не удалось. В МЧС страны-агрессорки объяснили, что горит состав с горюче-смазочными материалами.

К тушению пожара привлекли вертолеты и 20 спасателей.

Пропагандистские СМИ отметили, что площадь пожара достигала 2 тыс. кв.

В российском Курске масштабный пожар

В центре русского города Курск загорелся пожар, в небе зафиксировали столбы черного дыма. Российские паблики отметили, что возгорание могло случиться на очень "интересном" объекте.

Пропагнадистские телеграмм-каналы распространяли видео большого столба дыма, возвышающегося над центром города. Пожар не стихал в течение нескольких часов.

Информацию о масштабном пожаре подтвердил так называемый глава Курского региона РФ Александр Смирнов.

На месте работало 10 единиц специальной техники и 60 человек из личного состава МЧС России по Курской области.

По словам чиновника страны-агрессорки пожар был локализован и информация о пострадавших не поступала.

Между тем, OSINT аналитики (разведка на основе открытых источников — ред) в соцсетях отметили, что пылало не обычное здание, а Центральная авиационная техническая база в/ч 13830. Отметим, что официальных подтверждений этому не было.

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