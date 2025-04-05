Під США почала "танути" літосферна плита — що буде далі

Дослідники Техаського університету неочікувано для всіх з'ясували, що літосферна плита, на якій розташована Північна Америка, поступово "тане" та "капає" в мантію Землі. За словами вчених, це перший такий випадок в історії людства, який вдалося зафіксувати.

Що відбувається з літосферною плитою під Штатами

За словами вчених, їм вдалося виявити так зване кратонічне витончення: цілі брили з нижньої частини Північноамериканського континенту повільно стікають в магму.

Що важливо розуміти, кратони — це стародавні скельні утворення, які складають ядро ​​континентів Землі, пише SciTechDaily .

Просто зараз "краплі" породи стікають в магму під Середнім Заходом США (північ центральної частини Штатів).

Як зазначають іноземні науковці, наразі не варто хвилюватися через те, що континент провалиться в магму або зміниться ландшафт у цій його частині.

Мантійні процеси, що спричиняють стікання, можуть впливати на еволюцію тектонічних плит з часом, але вони дуже повільні. Більше того, очікується, що крапання зрештою припиниться, оскільки залишки тектонічної плити занурюються глибше в мантію, а її вплив на кратон зникає. Поширити

Спостерігати за подібними процесами вкрай важливо, адже це допомагає зрозуміти, як планета еволюціонувала протягом тривалого часу.