Під США почала "танути" літосферна плита — що буде далі

Дослідники Техаського університету неочікувано для всіх з'ясували, що літосферна плита, на якій розташована Північна Америка, поступово "тане" та "капає" в мантію Землі. За словами вчених, це перший такий випадок в історії людства, який вдалося зафіксувати.
Головні тези:
- Танення літосферної плити наразі не загрожує суттєвими змінами у ландшафті і не призведе до провалу континенту в магму.
- Спостереження за подібними явищами допомагає розкрити інші таємниці еволюції Землі.
Що відбувається з літосферною плитою під Штатами
За словами вчених, їм вдалося виявити так зване кратонічне витончення: цілі брили з нижньої частини Північноамериканського континенту повільно стікають в магму.
Що важливо розуміти, кратони — це стародавні скельні утворення, які складають ядро континентів Землі, пише SciTechDaily.
Просто зараз "краплі" породи стікають в магму під Середнім Заходом США (північ центральної частини Штатів).
Як зазначають іноземні науковці, наразі не варто хвилюватися через те, що континент провалиться в магму або зміниться ландшафт у цій його частині.
Спостерігати за подібними процесами вкрай важливо, адже це допомагає зрозуміти, як планета еволюціонувала протягом тривалого часу.
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