Под США начала "таять" литосферная плита — что будет дальше

Исследователи Техасского университета неожиданно для всех выяснили, что литосферная плита, на которой находится Северная Америка, постепенно "тает" и "капает" в мантию Земли. По словам ученых, это первый случай в истории человечества, который удалось зафиксировать.
Главные тезисы
- Таяние литосферной плиты не грозит существенными изменениями в ландшафте и не приведет к провалу континента в магму.
- Наблюдение за такими явлениями помогает раскрыть другие тайны эволюции Земли.
Что происходит с литосферной плитой под Штатами
По словам ученых, им удалось обнаружить так называемое кратоническое утончение: целые глыбы с нижней части Североамериканского континента медленно стекают в магму.
Что важно понимать, кратоны — это древние скальные образования, составляющие ядро континентов Земли, пишет SciTechDaily.
Прямо сейчас "капли" породы стекают в магму под Средним Западом США (север центральной части Штатов).
Как отмечают иностранные ученые, не стоит волноваться из-за того, что континент провалится в магму или изменится ландшафт в этой его части.
Наблюдать подобные процессы крайне важно, ведь это помогает понять, как планета эволюционировала в течение длительного времени.
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