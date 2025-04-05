Под США начала "таять" литосферная плита — что будет дальше

Исследователи Техасского университета неожиданно для всех выяснили, что литосферная плита, на которой находится Северная Америка, постепенно "тает" и "капает" в мантию Земли. По словам ученых, это первый случай в истории человечества, который удалось зафиксировать.

Что происходит с литосферной плитой под Штатами

По словам ученых, им удалось обнаружить так называемое кратоническое утончение: целые глыбы с нижней части Североамериканского континента медленно стекают в магму.

Что важно понимать, кратоны — это древние скальные образования, составляющие ядро ​​континентов Земли, пишет SciTechDaily .

Прямо сейчас "капли" породы стекают в магму под Средним Западом США (север центральной части Штатов).

Как отмечают иностранные ученые, не стоит волноваться из-за того, что континент провалится в магму или изменится ландшафт в этой его части.

Мантийные процессы, приводящие к стеканию, могут влиять на эволюцию тектонических плит со временем, но они очень медленные. Более того, ожидается, что это в конце концов прекратится, поскольку остатки тектонической плиты погружаются глубже в мантию, а ее влияние на кратон исчезает. Поделиться

Наблюдать подобные процессы крайне важно, ведь это помогает понять, как планета эволюционировала в течение длительного времени.