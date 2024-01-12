Підліток із Чехії втік з дому, щоб воювати в Україні проти російської армії

Польські прикордонники 11 січня затримали 15-річного школяра з Чехії, який їхав воювати проти РФ на боці Збройних сил України.

Підліток з Чехії втік від батьків, щоб захищати Україну на фронті

Як повідомляє управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії, чеський підліток вийшов з дому 10 січня та сказав батькам, що йде на навчання. Але у школі він так і не з'явився.

Замість цього 15-річний хлопчик самотужки став добиратися до кордону з Україною, щоб приєднатися до ЗСУ і підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.

Фото — slaski.strazgraniczna.pl

Батьки повідомили у поліцію про зникнення дитини й правоохоронці почали розшуки підлітка. Чеська поліція передала інформацію про хлопця своїм польським колегам.

За місцем знаходження телефону хлопчика польська поліція встановила, що він перебуває у Польщі, місті Пшемисль, неподалік кордону з Україною.

Коли підліток тікав з дому, він прихопив з собою паспорт і встиг з його допомогою перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими агресорами.

Завдяки швидким діям офіцерів Сілезького відділу прикордонної служби та відмінній міжнародній співпраці 15-річного чеха негайно доставили на територію Польщі. Наразі він повертається додому, — йдеться у повідомленні. Поширити

Чехи вступають до ЗСУ

Станом на 29 липня 2023 року президент Чехії Петр Павел підписав 14 позитивних рішень про згоду на вступ громадян Чехії до Збройних сил України.

Загалом, згоду глави держави на приєднання до українських Сил оборони тоді мали 146 чехів. 132 згоди на участь у бойових діях на боці України підписав колишній президент Чехії Мілош Земан.