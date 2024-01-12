Подросток из Чехии скрылся из дома, чтобы воевать в Украине против российской армии
Категория
Мир
Дата публикации

Подросток из Чехии скрылся из дома, чтобы воевать в Украине против российской армии

ВСУ
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Источник:  Пограничная служба Польши

Польские пограничники 11 января задержали 15-летнего школьника из Чехии, ехавшего воевать против РФ на стороне Вооруженных сил Украины.

Подросток из Чехии скрылся от родителей, чтобы защищать Украину на фронте

Как сообщает управление пограничной охраны в польской части Силезии, чешский подросток вышел из дома 10 января и сказал родителям, что идет на учебу. Но в школе он так и не появился.

Вместо этого 15-летний мальчик сам стал добираться до границы с Украиной, чтобы присоединиться к ВСУ и поддержать страну в борьбе с российскими оккупантами.

Фото — slaski.strazgraniczna.pl

Родители сообщили в полицию об исчезновении ребенка и правоохранители начали поиски подростка. Чешская полиция передала информацию о парне своим польским коллегам.

По месту нахождения телефона мальчика польская полиция установила, что он находится в Польше, городе Пшемысль, недалеко от границы с Украиной.

Когда подросток убегал из дома, он прихватил с собой паспорт и успел с его помощью пересечь польско-украинскую границу, чтобы бороться с российскими агрессорами.

Благодаря скорым действиям офицеров Силезского отдела пограничной службы и отличному международному сотрудничеству 15-летнего чеха немедленно доставили на территорию Польши. Пока он возвращается домой, — говорится в сообщении.

Чехи вступают в ВСУ

По состоянию на 29 июля 2023 г. президент Чехии Петр Павел подписал 14 положительных решений о согласии на вступление граждан Чехии в Вооруженные силы Украины.

В общем, согласие главы государства на присоединение к украинским силам обороны тогда имели 146 чехов. 132 согласия на участие в боевых действиях на стороне Украины подписал бывший президент Чехии Милош Земан.

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