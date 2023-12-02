Підозрюваний у держзраді Дубінський поскаржився на побиття у Київському СІЗО

2 грудня адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що йому нібито завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. На місце викликали швидку допомогу.

Дубінський заявив про побиття в СІЗО

Адвокати Дубінського опублікували на його телеграм-каналі допис, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО.

Вони додали, що на місце викликали швидку медичну допомогу, яка «констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра».

Хто напав на нардепа невідомо, адже побиття відбулося у темряві.

Поліція в коментарі Радіо Свобода підтвердила, що отримала звернення щодо побиття Дубінського в СІЗО.

Слідчі ізолятори не відносяться до системи Нацполіції, але за вказаною заявою на місце виїхала слідчо-оперативна група і там буде працювати. Поширити

У чому підозрюють Дубінського

14 листопада суд взяв Дубінського під варту на 60 діб без альтернативи застави у справі про державну зраду.

Напередодні СБУ повідомила йому підозру. За матеріалами слідства, Дубінський входив до складу злочинної організації, яку сформувало ГРУ ЗС РФ. Нардеп мав позивний «Буратіно».

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація України на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ.

СБУ зафіксувало, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Один з прикладів – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Злочинна організація була створена заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в Києві.