Подозреваемый в госизмене Дубинский пожаловался на избиение в Киевском СИЗО

2 декабря адвокаты нардепа Александра Дубинского заявили, что ему якобы нанесли телесные повреждения в СИЗО. На место вызвали скорую помощь.

Дубинский заявил об избиении в СИЗО

Адвокаты Дубинского опубликовали на его телеграмм-канале сообщение, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО.

Они добавили, что на место вызвали скорую медицинскую помощь, которая «констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра».

Кто напал на нардепа неизвестно, ведь избиение произошло в темноте.

Полиция в комментарии Радио Свобода подтвердила, что получила обращение по поводу избиения Дубинского в СИЗО.

Следственные изоляторы не относятся к системе Нацполиции, но по указанному заявлению на место выехала следственно-оперативная группа и там будет работать. Поделиться

В чем подозревают Дубинского

14 ноября суд взял Дубинского под стражу на 60 суток без альтернативы залога по делу о государственной измене.

Накануне СБУ сообщила ему подозрение. По материалам следствия, Дубинский входил в состав преступной организации, сформированной ГРУ ВС РФ. Нардеп имел позывной «Буратино».

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация Украины на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ.

СБУ зафиксировало, что Дубинский распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Один из примеров – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.

Преступная организация была создана заместителем начальника российского ГРУ Владимиром Алексеевым как действующая в Киеве агентурная сеть.