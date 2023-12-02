Подозреваемый в госизмене Дубинский пожаловался на избиение в Киевском СИЗО

2 декабря адвокаты нардепа Александра Дубинского заявили, что ему якобы нанесли телесные повреждения в СИЗО. На место вызвали скорую помощь.
Дубинский заявил об избиении в СИЗО
Адвокаты Дубинского опубликовали на его телеграмм-канале сообщение, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО.
Они добавили, что на место вызвали скорую медицинскую помощь, которая «констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра».
Кто напал на нардепа неизвестно, ведь избиение произошло в темноте.
Полиция в комментарии Радио Свобода подтвердила, что получила обращение по поводу избиения Дубинского в СИЗО.
В чем подозревают Дубинского
14 ноября суд взял Дубинского под стражу на 60 суток без альтернативы залога по делу о государственной измене.
Накануне СБУ сообщила ему подозрение. По материалам следствия, Дубинский входил в состав преступной организации, сформированной ГРУ ВС РФ. Нардеп имел позывной «Буратино».
Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация Украины на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ.
СБУ зафиксировало, что Дубинский распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Один из примеров – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.
Преступная организация была создана заместителем начальника российского ГРУ Владимиром Алексеевым как действующая в Киеве агентурная сеть.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-