Підозрюваний в убивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб — докази СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Підозрюваний в убивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб — докази СБУ

СБУ
вбивця Парубія

Слідчі Служби безпеки зібрали неспростовні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Головні тези:

  • Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб, що підтверджено неспростовними доказами Служби безпеки.
  • Фігурант був завербований російськими спецслужбами та отримував ворожі завдання, включаючи вбивство народного депутата.
  • Злочинець відстежував розклад та маршрути переміщення Парубія, готуючи план вбивства та своєї втечі за кордон.

Парубія вбив агент російських спецслужб — СБУ

За матеріалами справи, понад рік тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину.

Щоб виконати «замовлення» держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства.

Однак правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Убивство Парубія. Правоохоронці затримали ймовірного виконавця злочину
Ігор Клименко
поліція
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Затриманий у справі вбивства Парубія отримав підозру — що відомо
Офіс Генерального прокурора
затриманий
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Убивство Парубія. Підозрюваний зізнався у скоєному — відео
Підозрюваний у вбивстві Парубія виступив з першою заявою

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?