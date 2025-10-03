Підозрюваний в убивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб — докази СБУ

Слідчі Служби безпеки зібрали неспростовні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Парубія вбив агент російських спецслужб — СБУ

За матеріалами справи, понад рік тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Поширити

Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину.

Щоб виконати «замовлення» держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства.

Однак правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).