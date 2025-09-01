Затриманий у справі вбивства Парубія отримав підозру — що відомо

1 вересня керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру 52-річному львів'янину, якого затримали у справі про вбивство Андрія Парубія. Його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України.
Головні тези:
- Житель Львова отримав підозру у справі про вбивство Андрія Парубія.
- Дії затриманого кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.
- Прокурори готують клопотання до суду про тримання підозрюваного під вартою без можливості внесення застави.
Що відомо про підозру ймовірному вбивці Парубія
За словами Миколи Мерета, підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманим вбивства народного депутата.
Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.
Також прокурори готують клопотання до суду про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.
Нацполіція не виключає, що вбивство Парубія - це замовлення Російської Федерації.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов
Ми вивчаємо всі мотиви, не прибираємо жодної з версій. Продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації.
