Затриманий у справі вбивства Парубія отримав підозру — що відомо

1 вересня керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру 52-річному львів'янину, якого затримали у справі про вбивство Андрія Парубія. Його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України.

Що відомо про підозру ймовірному вбивці Парубія

За словами Миколи Мерета, підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманим вбивства народного депутата.

Дії львів'янина кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Також прокурори готують клопотання до суду про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.

Нацполіція не виключає, що вбивство Парубія - це замовлення Російської Федерації.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов