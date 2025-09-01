Затриманий у справі вбивства Парубія отримав підозру — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Затриманий у справі вбивства Парубія отримав підозру — що відомо

Офіс Генерального прокурора
затриманий

1 вересня керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру 52-річному львів'янину, якого затримали у справі про вбивство Андрія Парубія. Його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України.

Головні тези:

  • Житель Львова отримав підозру у справі про вбивство Андрія Парубія.
  • Дії затриманого кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.
  • Прокурори готують клопотання до суду про тримання підозрюваного під вартою без можливості внесення застави.

Що відомо про підозру ймовірному вбивці Парубія

За словами Миколи Мерета, підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманим вбивства народного депутата.

Дії львів'янина кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Також прокурори готують клопотання до суду про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.

Нацполіція не виключає, що вбивство Парубія - це замовлення Російської Федерації.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов

Ми вивчаємо всі мотиви, не прибираємо жодної з версій. Продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Убивство Андрія Парубія. Де та коли поховають політика
Андрій Садовий
Де та коли поховають Андрія Парубія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Убивство Парубія. Правоохоронці затримали ймовірного виконавця злочину
Ігор Клименко
поліція
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нацполіція показала фото затримання підозрюваного у вбивстві Парубія
затримання

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?