Задержанный по делу убийства Парубия получил подозрение — что известно

1 сентября руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение 52-летнему львовянину, задержанному по делу об убийстве Андрея Парубия. Его действия квалифицировались по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Что известно о подозрении насчет вероятного убийцы Парубия

По словам Николая Мерета, подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным убийства народного депутата.

Действия львовянина квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его жительства и пребывания.

Также прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Нацполиция не исключает, что убийство Парубия – это заказ Российской Федерации.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небитов