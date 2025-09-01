Задержанный по делу убийства Парубия получил подозрение — что известно

1 сентября руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение 52-летнему львовянину, задержанному по делу об убийстве Андрея Парубия. Его действия квалифицировались по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Главные тезисы
- 52-летний львовянин получил подозрение по делу об убийстве Андрея Парубия по статьям Уголовного кодекса Украины.
- Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным убийства народного депутата.
- Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Что известно о подозрении насчет вероятного убийцы Парубия
По словам Николая Мерета, подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным убийства народного депутата.
В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его жительства и пребывания.
Также прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по выяснению всех обстоятельств происшествия.
Нацполиция не исключает, что убийство Парубия – это заказ Российской Федерации.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небитов
Мы изучаем все мотивы, не убираем ни одной из версий. Продолжаем работать по всем направлениям. Следственно-оперативные группы работают по отдельным версиям. Но сегодня можем сказать, что лицо намеревалось на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ Российской Федерации.
