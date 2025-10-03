Подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу российских спецслужб — доказательства СБУ

Парубия убил агент российских спецслужб — СБУ

По материалам дела более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами. С тех пор он получал вражеские задачи и «отчитывался» врагу об их выполнении.

В частности, он сначала отслеживал и передавал рашистам локации сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим. Поделиться

После проверки готовности агента к выполнению более «сложной» задачи, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению.

Чтобы выполнить заказ государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. В то же время, по данным следствия, киллер готовил план своего побега за границу после совершения убийства.

Однако правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее убийство Андрея Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).