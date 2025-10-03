Подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу российских спецслужб — доказательства СБУ

Следователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.
Главные тезисы
- Подозреваемый в убийстве Парубия был завербован российскими спецслужбами и получал задачи, включая убийство народного депутата.
- Подробности расследования показывают, что преступник отслеживал расписание и маршруты Парубия, готовя план убийства и побега за границу.
- Следователи обнаружили неопровержимые доказательства сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами.
Парубия убил агент российских спецслужб — СБУ
По материалам дела более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами. С тех пор он получал вражеские задачи и «отчитывался» врагу об их выполнении.
После проверки готовности агента к выполнению более «сложной» задачи, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению.
Чтобы выполнить заказ государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. В то же время, по данным следствия, киллер готовил план своего побега за границу после совершения убийства.
Однако правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее убийство Андрея Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).
