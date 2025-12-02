Підрив бомби на Місяці. Що відомо про таємну операцію NASA
У межах надсекретної операції A119 США мали намір підірвати водневу бомбу на Місяці задовго до того, як Ніл Армстронг висадився там у 1969 році. Цю місію мала провести команда NASA.

  • На Місяці США хотіли продемонструвати технологію, яка забезпечить їм перевагу у війнах.
  • Таким чином Штати планували налякати СРСР.

Таємна операція NASA — що стало відомо

Як повідомляє видання Wion, 70 років тому СРСР був дуже близьким до висадки своїх перших астронавтів на Місяць, однак американська влада була налаштована зробити все можливе, щоб випередити суперників.

На той момент головна ідея полягала в тому, що вирити на супутнику величезний кратер за допомогою водневої бомби — набагато потужнішої за атомну.

Журналісти звертають увагу на те, що таким чином Штати планувати "позначити свою територію на Місяці".

Ні для кого не секрет, що в 1957 році СРСР запустив у космос перший у світі супутник "Спутнік-1".

Саме в той період ВПС США обʼєднали зусилля з вченим Леонардом Рейфелем й активно планували підрив бомби.

NASA хотіло підірвати водневу бомбу прямо на межі між світлою і темною сторонами Місяця. Тоді утворився би настільки потужний спалах світла, що його побачили б усі на Землі.

Однак врешті-решт астрономи дійшли висновку, що така “акція” може стати надто небезпечною для Землі і вирішили не ризикувати.

