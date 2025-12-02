Подрыв бомбы на Луне. Что известно о тайной операции NASA
Подрыв бомбы на Луне. Что известно о тайной операции NASA

Тайная операция NASA — что стало известно
Источник:  online.ua

В рамках сверхсекретной операции A119 США намеревались взорвать водородную бомбу на Луне задолго до того, как Нил Армстронг высадился там в 1969 году. Эту миссию должна была провести команда NASA.

Главные тезисы

  • На Луне США хотели показать технологию, которая обеспечит им преимущество в войнах.
  • Таким образом, Штаты планировали напугать СССР.

Тайная операция NASA — что стало известно

Как сообщает издание Wion, 70 лет назад СССР был очень близок к высадке своих первых астронавтов на Луну, однако американские власти были настроены сделать все возможное, чтобы опередить соперников.

На тот момент главная идея заключалась в том, чтобы вырыть на спутнике огромный кратер с помощью водородной бомбы — гораздо мощнее атомной.

Журналисты обращают внимание на то, что таким образом Штаты планируют "обозначить свою территорию на Луне".

Ни для кого не секрет, что в 1957 году СССР запустил в космос первый в мире спутник "Спутник-1".

Именно в тот период ВВС США объединили усилия с ученым Леонардом Рейфелем и активно планировали подрыв бомбы.

NASA хотело подорвать водородную бомбу прямо на границе между светлой и темной сторонами Луны. Тогда образовалась бы настолько мощная вспышка света, что ее увидели бы все на Земле.

Однако, в конце концов, астрономы пришли к выводу, что такая «акция» может стать слишком опасной для Земли и решили не рисковать.

