Подрыв бомбы на Луне. Что известно о тайной операции NASA

В рамках сверхсекретной операции A119 США намеревались взорвать водородную бомбу на Луне задолго до того, как Нил Армстронг высадился там в 1969 году. Эту миссию должна была провести команда NASA.
Главные тезисы
- На Луне США хотели показать технологию, которая обеспечит им преимущество в войнах.
- Таким образом, Штаты планировали напугать СССР.
Тайная операция NASA — что стало известно
Как сообщает издание Wion, 70 лет назад СССР был очень близок к высадке своих первых астронавтов на Луну, однако американские власти были настроены сделать все возможное, чтобы опередить соперников.
На тот момент главная идея заключалась в том, чтобы вырыть на спутнике огромный кратер с помощью водородной бомбы — гораздо мощнее атомной.
Журналисты обращают внимание на то, что таким образом Штаты планируют "обозначить свою территорию на Луне".
Ни для кого не секрет, что в 1957 году СССР запустил в космос первый в мире спутник "Спутник-1".
Именно в тот период ВВС США объединили усилия с ученым Леонардом Рейфелем и активно планировали подрыв бомбы.
Однако, в конце концов, астрономы пришли к выводу, что такая «акция» может стать слишком опасной для Земли и решили не рисковать.
