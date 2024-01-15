Підрив гранати у сільраді на Закарпатті. Збільшилася кількість загиблих

Унаслідок підриву гранат під час засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, що стався 15 грудня 2023 року, загинуло вже дві людини.

Від підриву гранат на Закарпатті загинуло дві людини

Офіс генерального прокурора повідомляє, що 15 січня від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий — 47-річний депутат сільради.

Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

16 грудня у лікарні помер один з поранених депутатів, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані. Чоловік переніс ампутацію ноги та мав ушкодження органів.

У прокуратурі нагадали, що досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району, що стався 15 грудня 2023 року, продовжується.

Призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

Підрив гранати в сільраді на Закарпатті

15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи. Один з депутатів кинув гранати в залі під час засідання сесії.

На відео моменту підриву гранат видно, як чоловік заходить до сесійної зали, закриває собою двері і кидає дві гранати на підлогу, після чого вони вибухнули.

Повідомлялося, що гранати підірвав депутат сільської ради від партії «Слуга народу» Сергій Батрин. Пораненні отримали 26 людей.

Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК). Служба безпеки України розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 КК (терористичний акт).