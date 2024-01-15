Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье. Увеличилось количество погибших

В результате подрыва гранат во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатской области, который произошел 15 декабря 2023 года, погибли уже два человека.

От подрыва гранат в Закарпатье погибли два человека

Офис генерального прокурора сообщает, что 15 января от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении умер еще один пострадавший — 47-летний депутат сельсовета.

Он работал в Керецковской ОТГ в должности начальника ЦНАПа.

16 декабря в больнице скончался один из раненых депутатов, которого госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. Мужчина перенес ампутацию ноги и имел повреждение органов.

В прокуратуре напомнили, что досудебное расследование по факту подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета Хустского района, которое произошло 15 декабря 2023 года, продолжается.

Назначен ряд экспертиз, которые продолжаются. Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после их проведения.

Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье

15 декабря в здании Керецковского сельского совета прогремели три взрыва. Один из депутатов бросил гранаты в зале во время заседания сессии.

На видео момента подрыва гранат видно, как мужчина заходит в сессионный зал, закрывает собой дверь и бросает две гранаты на пол, после чего они взорвались.

Сообщалось, что гранаты взорвал депутат сельского совета от партии «Слуга народа» Сергей Батрин. Раненые получили 26 человек.

Полиция квалифицировала подрыв как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК). Служба безопасности Украины будет расследовать происшествие по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт).