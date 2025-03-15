Підрив Росією Каховської ГЕС. Науковці б'ють на сполох через токсичні елементи на дні водосховища

За словами вчених, такі елементи можуть серйозно загрожувати здоров'ю місцевих жителів.
Головні тези:
- Після підриву Каховської ГЕС розповсюдження токсичних елементів у водах Каховського водосховища стало загрозою для здоров'я місцевого населення.
- Аналіз вчених показав, що внаслідок катастрофи осад на дні водосховища накопичив близько 83 тис тонн токсичних елементів, що може призвести до серйозних наслідків для екосистеми та людей.
- Існує загроза вимивання токсичних речовин з висохлого осаду під час сезонних паводків та повернення їх до вод Дніпра, що підвищує ризик забруднення водних ресурсів.
Науковці занепокоєні токсичними елементами на дні Каховського водосховища
Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС не лише зруйнувалися місцеві екосистеми, а також це призвело до того, що вони забруднилися важкими металами та іншими токсичними елементами, які зберігалися в осаді на дні водосховища.
Вчені зробили такі висновки, проаналізувавши рівень забруднення цими елементами до катастрофи та змоделювавши їхнє розповсюдження після воєнного злочину РФ.
За словами дослідників, через те, що частина місцевих жителів досі користується водою з озер, які залишилися після підриву дамби, токсичні елементи можуть серйозно загрожувати їхньому здоров'ю.
Науковці зазначили, що після підриву дамби цей забруднений осад поширився як униз за течію, так і вверх через турбулентні потоки, які перемішували різні шари води. Наразі менш ніж 1% з майже двох кубічних кілометрів осаду змило вниз за течією, однак через сезонні паводки відбувається вимивання токсичних елементів з висохлого осаду на місці колишнього водосховища та повернення їх до вод Дніпра.
Також загроза ураженої зони полягає в тому, що з часом ці токсичні елементи накопичуються в рослинах та тілах тварин, які можуть досягти й організму людини.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яку вони контролювали понад рік. Через підрив було зруйновано машинну залу, а також водою затопило десятки населених пунктів, зокрема і місто Херсон.
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