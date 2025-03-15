Підрив Росією Каховської ГЕС. Науковці б'ють на сполох через токсичні елементи на дні водосховища

Науковці занепокоєні токсичними елементами на дні Каховського водосховища

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС не лише зруйнувалися місцеві екосистеми, а також це призвело до того, що вони забруднилися важкими металами та іншими токсичними елементами, які зберігалися в осаді на дні водосховища.

Вчені зробили такі висновки, проаналізувавши рівень забруднення цими елементами до катастрофи та змоделювавши їхнє розповсюдження після воєнного злочину РФ.

За словами дослідників, через те, що частина місцевих жителів досі користується водою з озер, які залишилися після підриву дамби, токсичні елементи можуть серйозно загрожувати їхньому здоров'ю.

Науковці кажуть, що робота багатьох заводів вище за течією впродовж довгого часу забруднювала води Каховського водосховища такими елементами, як нікель, кадмій та свинець. Науковці підрахували, що це могло призвести до накопичення приблизно 83 тис тонн таких та інших токсичних елементів в шарі осаду, товщина яких складає близько 1,5 м на дні водосховища. Поширити

Науковці зазначили, що після підриву дамби цей забруднений осад поширився як униз за течію, так і вверх через турбулентні потоки, які перемішували різні шари води. Наразі менш ніж 1% з майже двох кубічних кілометрів осаду змило вниз за течією, однак через сезонні паводки відбувається вимивання токсичних елементів з висохлого осаду на місці колишнього водосховища та повернення їх до вод Дніпра.

Також загроза ураженої зони полягає в тому, що з часом ці токсичні елементи накопичуються в рослинах та тілах тварин, які можуть досягти й організму людини.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яку вони контролювали понад рік. Через підрив було зруйновано машинну залу, а також водою затопило десятки населених пунктів, зокрема і місто Херсон.