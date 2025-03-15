Подрыв Россией Каховской ГЭС. Ученые бьют тревогу из-за токсичных элементов на дне водохранилища

По словам ученых, подобные элементы могут серьезно угрожать здоровью местных жителей.
Главные тезисы
- Ученые бьют тревогу из-за наличия опасных токсичных элементов на дне Каховского водохранилища после подрыва ГЭС.
- Накопление около 83 тыс тонн токсичных элементов может серьезно угрожать здоровью местных жителей и экосистеме.
- Вымывание токсичных веществ из осадка во время паводков повышает риск загрязнения водных ресурсов в Днепре.
Ученые обеспокоены токсичными элементами на дне Каховского водохранилища
В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС не только разрушились местные экосистемы, а также привело к тому, что они загрязнились тяжелыми металлами и другими токсичными элементами, которые хранились в осадке на дне водохранилища.
Ученые сделали следующие выводы, проанализировав уровень загрязнения этими элементами до катастрофы и смоделировав их распространение после военного преступления РФ.
По словам исследователей, из-за того, что часть местных жителей до сих пор пользуется водой из озер, оставшихся после подрыва дамбы, токсичные элементы могут серьезно угрожать их здоровью.
Ученые отметили, что после подрыва дамбы этот загрязненный осадок распространился как вниз по течению, так и вверх через турбулентные потоки, которые перемешивали разные слои воды. Сейчас менее 1% почти двух кубических километров осадка смыло вниз по течению, однако из-за сезонных паводков происходит вымывание токсичных элементов из высохшего осадка на месте бывшего водохранилища и возвращение их к водам Днепра.
Также угроза пораженной зоны заключается в том, что со временем эти токсичные элементы накапливаются в растениях и телах животных, которые могут достичь организма человека.
Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролировали более года. Из-за подрыва был разрушен машинный зал, а также водой затопило десятки населенных пунктов, в том числе и город Херсон.
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