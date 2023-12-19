Підсумкова пресконференція Зеленського — дивіться онлайн-трансляцію

19 грудня о 18:00 розпочнеться велика пресконференція президента України Володимира Зеленського. Команда online.ua, яка акредитована на подію, буде оперативно повідомляти про найважливіші заяви глави держави.

Пресконференція Зеленського 19 грудня: що відомо

Вперше про плани українського лідера провести масштабну зустріч з представниками ЗМІ стало відомо 18 грудня.

Про час і місце проведення заходу завчасно не повідомляли – про них журналістів поінформували у листі на підтвердження акредитації.

До 16:00 понеділка 18 грудня ЗМІ мали можливість акредитувати на підсумкову пресконференцію президента по 1 кореспонденту, 1 оператору й 1 фотографу.

Нагадаємо, що Зеленський давав велику пресконференцію 24 лютого 2023 року, в річницю вторгнення Росії в Україну. Тоді він висловлював сподівання, що за рік в Україні вже не буде війни.

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Як зазначив нещодавно глава держави, не лише українцям, а й усій міжнародній спільноті потрібно змиритися з думкою, що війна закінчиться не так швидко, як нам би хотілося.

Президент звернув увагу на те, що у світі до російсько-української війни з незрозумілих йому причин “ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз".

Володимир Зеленський також додав, що люди у різних куточках світу розраховують на те, що "картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи".