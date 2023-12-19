Итоговая пресс-конференция Зеленского — смотрите онлайн-трансляцию

19 декабря в 16.00 начнется большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Команда online.ua будет оперативно сообщать о важнейших заявлениях главы государства, поскольку аккредитована на событие.

Пресс-конференция Зеленского 19 декабря: что известно

Впервые о планах украинского лидера провести масштабную встречу с представителями СМИ стало известно 18 декабря.

О времени и месте проведения мероприятия не сообщали – о них журналистов проинформировали в письме в подтверждение аккредитации.

До 16:00 понедельника 18 декабря СМИ имели возможность аккредитовать на итоговую пресс-конференцию президента по 1 корреспонденту, 1 оператору и 1 фотографу.

Напомним, что Зеленский давал большую пресс-конференцию 24 февраля 2023 года, в годовщину вторжения России в Украину. Тогда он прогнозировал, что через год в Украине уже не будет войны.

Зеленский обновил прогноз касательно продолжительности войны с Россией

Как отметил недавно глава государства, не только украинцам, но и всему международному сообществу нужно смириться с мыслью о том, что война закончится не так быстро, как нам бы хотелось.

Президент обратил внимание на то, что в мире к российско-украинской войне по непонятным ему причинам "относятся, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз".

Владимир Зеленский также добавил, что люди в разных уголках мира рассчитывают на то, что "картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы".