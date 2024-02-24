Підтримка України. Країни G7 зробили заяву щодо повномасштабного вторгнення Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Підтримка України. Країни G7 зробили заяву щодо повномасштабного вторгнення Росії

Council of the European Union
G7

Країни "Групи семи" (G7) закликають Росію припинити агресію та вивести війська з України, а також обіцяють вводить нові антиросійські санкції та продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Україні.

Країни G7 зробили заяву щодо України

У своїй заяві країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати право України на самооборону та підтверджувати відданість довгостроковій безпеці України, зокрема шляхом укладення та виконання угод про гарантії безпеки.

Про це повідомляється у заяві G7 до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

G7 закликали Росію "негайно припинити загарбницьку війну" та повністю й безумовно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України. Також в G7 обіцяють не визнавати російські "вибори".

Ми ніколи не визнаємо ні минулих, ні майбутніх "виборів", проведених Росією на території України, ні їх результатів. Заявлений намір Росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є кричущим порушенням суверенітету України.

Країни G7 також обіцяють вводити нові санкції, щоб послаблювати воєнну машину РФ, а також перешкоджати обходу цих санкцій, зокрема, за допомогою третіх країн.

Ми продовжуватимемо вживати заходів проти суб’єктів із третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії, у тому числі вводячи додаткові заходи щодо організацій у третіх країнах, де це доцільно. Ми закликаємо фінансові установи утримуватися від підтримки російської військової машини, і ми вживатимемо відповідних заходів відповідно до наших правових систем, щоб стримати таку поведінку.

Також в G7 пообіцяли продовжувати роботу над пошуком шляхів використання заморожених активів РФ на підтримку України. Водночас в G7 запевнили, що ці активи будуть заморожені, доки Росія не заплатить за всю шкоду, завдану Україні.

Ми просимо наших міністрів продовжити роботу та напередодні Апулійського саміту повідомити про всі можливі способи використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права.

На засіданні G7 був присутній Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн G7 та закликав їх надати Україні всю потрібну зброю і зробити це вчасно.

Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент закликав лідерів G7 не забувати, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений.

І завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно вірно, — наголосив він, натякаючи на слова президента США Джо Байдена в одному з його звернення до Конгресу.

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