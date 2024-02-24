Поддержка Украины. Страны G7 сделали заявление о полномасштабном вторжении России

Страны "Группы семи" (G7) призывают Россию прекратить агрессию и вывести войска из Украины, а также обещают вводить новые антироссийские санкции и продолжать работу над использованием российских активов для помощи Украине.
Страны G7 сделали заявление по Украине
В своем заявлении страны G7 пообещали продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждать приверженность долгосрочной безопасности Украины, в частности, путем заключения и выполнения соглашений о гарантиях безопасности.
Об этом сообщается в заявлении G7 ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
G7 призвали Россию "немедленно прекратить захватническую войну" и полностью и безусловно вывести свои войска с международно признанной территории Украины. Также в G7 обещают не признавать российские "выборы".
Страны G7 также обещают вводить новые санкции, чтобы ослаблять военную машину РФ, а также препятствовать обходу этих санкций, в частности с помощью третьих стран.
Мы будем продолжать принимать меры против субъектов из третьих стран, материально поддерживающих войну России, в том числе вводя дополнительные меры в отношении организаций в третьих странах, где это целесообразно. Мы призываем финансовые учреждения воздерживаться от поддержки российской военной машины, и мы будем принимать соответствующие меры в соответствии с нашими правовыми системами, чтобы сдержать такое поведение.
Также в G7 пообещали продолжать работу над поиском путей использования замороженных активов РФ в поддержку Украины. В то же время в G7 заверили, что эти активы будут заморожены, пока Россия не заплатит за весь ущерб, причиненный Украине.
На заседании G7 присутствовал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран G7 и призвал их предоставить Украине все нужное оружие и сделать это вовремя.
Президент призвал лидеров G7 не забывать, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен.
И всегда именно это открывает простор для подлинной безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: History is watching. И это совершенно верно, — подчеркнул он, намекая на слова президента США Джо Байдена в одном из его обращений в Конгресс.
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