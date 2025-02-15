Підтримка України стала пріоритетом Швеції у зовнішній політиці

Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці. На зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном подякував за це та за всю важливу підтримку нашого народу, зокрема й за зусилля в координації з іншими союзниками для реалізації підходу "мир завдяки силі.