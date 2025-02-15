Підтримка України стала пріоритетом Швеції у зовнішній політиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Підтримка України стала пріоритетом Швеції у зовнішній політиці

Володимир Зеленський
Швеція

Швеція визначила підтримку української держави першим пріоритетом у зовнішній політиці. Також країна докладає зусиль для реалізації підходу "мир завдяки силі".

Головні тези:

  • Швеція вважає підтримку України найважливішим аспектом своєї зовнішньої політики.
  • Спільні зусилля у реалізації підходу “мир завдяки силі” є пріоритетом для двох країн.
  • Президент України підкреслив важливість продовження оборонної підтримки та тиску на Росію санкціями.

Швеція надала підтримці України найвищий пріоритет

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці. На зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном подякував за це та за всю важливу підтримку нашого народу, зокрема й за зусилля в координації з іншими союзниками для реалізації підходу "мир завдяки силі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що сторони обговорили спільні дії ж європейськими партнерами для відновлення справедливого і тривалого миру, а також напрацювання гарантій безпеки.

Важливо продовжувати оборонну підтримку України, тиснути на Росію санкціями, щоб ми могли розпочати переговори з позиції сили. Путін програє лише сильній Європі.

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