Поддержка Украины стала приоритетом Швеции во внешней политике

Швеция определила поддержку Украины первым приоритетом во внешней политике. На встрече с премьер-министром Ульфом Кристерссоном поблагодарил за это и за всю важную поддержку нашего народа, в том числе за усилия в координации с другими союзниками для реализации подхода "мир благодаря силе".