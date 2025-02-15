Поддержка Украины стала приоритетом Швеции во внешней политике
Категория
Украина
Дата публикации

Поддержка Украины стала приоритетом Швеции во внешней политике

Владимир Зеленский
Швеция
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Швеция определила поддержку украинского государства первым приоритетом во внешней политике. Также страна прилагает усилия для реализации подхода "мир благодаря силе".

Главные тезисы

  • Швеция определила поддержку Украины как главный приоритет в своей внешней политике.
  • Совместные действия по поддержке Украины и применение подхода “мир благодаря силе” находятся в приоритете для обеих стран.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за важную поддержку и призвал продолжать оборонную поддержку и давление на Россию санкциями.

Швеция предоставила поддержке Украины самый высокий приоритет

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Швеция определила поддержку Украины первым приоритетом во внешней политике. На встрече с премьер-министром Ульфом Кристерссоном поблагодарил за это и за всю важную поддержку нашего народа, в том числе за усилия в координации с другими союзниками для реализации подхода "мир благодаря силе".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что стороны обсудили совместные действия европейскими партнерами для восстановления справедливого и длительного мира, а также наработки гарантий безопасности.

Важно продолжать оборонную поддержку Украины, давить на Россию санкциями, чтобы мы могли начать переговоры с позиции силы. Путин проигрывает только сильной Европе.

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