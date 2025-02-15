Поддержка Украины стала приоритетом Швеции во внешней политике

Швеция определила поддержку украинского государства первым приоритетом во внешней политике. Также страна прилагает усилия для реализации подхода "мир благодаря силе".
Главные тезисы
- Швеция определила поддержку Украины как главный приоритет в своей внешней политике.
- Совместные действия по поддержке Украины и применение подхода “мир благодаря силе” находятся в приоритете для обеих стран.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за важную поддержку и призвал продолжать оборонную поддержку и давление на Россию санкциями.
Швеция предоставила поддержке Украины самый высокий приоритет
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что стороны обсудили совместные действия европейскими партнерами для восстановления справедливого и длительного мира, а также наработки гарантий безопасности.
Важно продолжать оборонную поддержку Украины, давить на Россию санкциями, чтобы мы могли начать переговоры с позиции силы. Путин проигрывает только сильной Европе.
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