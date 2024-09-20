Підвищення податків в Україні. Коли Рада розгляне проєкт у другому читанні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Підвищення податків в Україні. Коли Рада розгляне проєкт у другому читанні

проєктів
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Верховна Рада України у наступному місяці розгляне законопроєкт про підвищення податків у другому читанні. Народна депутатка, член комітету ВРУ із питань бюджету Леся Забуранна заявила, що це станеться у середині жовтня.

Головні тези:

  • Верховна Рада України розгляне законопроєкт про підвищення податків у другому читанні у середині жовтня.
  • Підвищення військового збору на 3,5% до 5% для всіх громадян буде введено з 1 жовтня 2024 року.
  • ФОПи 1-2 групи з початку 2024 року почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень, а третьої — 1% від обороту.
  • Розроблений урядом проєкт підвищення податків дозволить Україні отримати додатково 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025.

Коли Рада розгляне проєкт про підвищення податків у другому читанні

Нардепка зазначила, що термін скорочення для подачі пропозицій не був підтриманий. Саме тому попередньо голосування відбудеться у середині наступного місяця. 

Попри це, якщо зміни приймуть, то вони почнуть діяти вже з 1 жовтня 2024 року і будуть стосуватись усіх.

Норми будуть діяти після 1 жовтня. Тобто, після того, як ми його проголосуємо, все ж таки уже ці зміни будуть стосуватися кожного вже з 1 жовтня.

Леся Забуранна

Леся Забуранна

Народна депутатка, член комітету ВРУ із питань бюджету

Коли Рада прийме законопроєкт, то військовий збір підвищиться на 3,5% до 5%. 

Забуранна нагадала, що цей податок ввели ще у 2014 році для наповнення фонду для Сил безпеки і оборони.

Що стосується ФОП, то їм податки не підіймали, а ввели новий. Ця категорія населення не сплачувала військовий збір протягом десяти років.

З 1 січня всі ФОПи 1-2 групи будуть сплачувати цей податок у розмірі 800 гривень. 3 група — 1% від обороту, — сказала Забуранна.

Депутатка підкреслила, що введення військового збору і його підвищення торкнеться абсолютно усіх категорій громадян.

Підвищення податків в Україні

Уряд розробив проєкт про підвищення податків. Згідно з цим документом, Україна зможе отримати 58 млрд грн у 2024 році.

Завдяки підвищенню податків держбюджет у 2025 отримає на 137 млрд грн більше.

Верховна Рада прийняла проєкт №11416д у першому читанні 17 вересня. 

Зміни торкнуться не лише звичайних українців, а й фінансових установ, банків, АЗС. 

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