Підвищення податків в Україні. Коли Рада розгляне проєкт у другому читанні

Верховна Рада України у наступному місяці розгляне законопроєкт про підвищення податків у другому читанні. Народна депутатка, член комітету ВРУ із питань бюджету Леся Забуранна заявила, що це станеться у середині жовтня.
Головні тези:
- Верховна Рада України розгляне законопроєкт про підвищення податків у другому читанні у середині жовтня.
- Підвищення військового збору на 3,5% до 5% для всіх громадян буде введено з 1 жовтня 2024 року.
- ФОПи 1-2 групи з початку 2024 року почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень, а третьої — 1% від обороту.
- Розроблений урядом проєкт підвищення податків дозволить Україні отримати додатково 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025.
Коли Рада розгляне проєкт про підвищення податків у другому читанні
Нардепка зазначила, що термін скорочення для подачі пропозицій не був підтриманий. Саме тому попередньо голосування відбудеться у середині наступного місяця.
Попри це, якщо зміни приймуть, то вони почнуть діяти вже з 1 жовтня 2024 року і будуть стосуватись усіх.
Коли Рада прийме законопроєкт, то військовий збір підвищиться на 3,5% до 5%.
Забуранна нагадала, що цей податок ввели ще у 2014 році для наповнення фонду для Сил безпеки і оборони.
Що стосується ФОП, то їм податки не підіймали, а ввели новий. Ця категорія населення не сплачувала військовий збір протягом десяти років.
Депутатка підкреслила, що введення військового збору і його підвищення торкнеться абсолютно усіх категорій громадян.
Підвищення податків в Україні
Уряд розробив проєкт про підвищення податків. Згідно з цим документом, Україна зможе отримати 58 млрд грн у 2024 році.
Завдяки підвищенню податків держбюджет у 2025 отримає на 137 млрд грн більше.
Верховна Рада прийняла проєкт №11416д у першому читанні 17 вересня.
Зміни торкнуться не лише звичайних українців, а й фінансових установ, банків, АЗС.
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