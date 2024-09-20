Увеличение налогов в Украине. Когда Рада рассмотрит проект во втором чтении
Категория
Экономика
Дата публикации

Увеличение налогов в Украине. Когда Рада рассмотрит проект во втором чтении

налоги
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Верховная Рада Украины в следующем месяце рассмотрит законопроект о повышении налогов во втором чтении. Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная заявила, что это произойдет в середине октября.

Главные тезисы

  • Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о повышении налогов во втором чтении в середине октября.
  • Повышение военного сбора на 3,5% до 5% для всех граждан будет введено с 1 октября 2024 года.
  • ФЛП 1-2 группы с начала 2024 года начнут платить военный сбор в размере 800 гривен, а третьей — 1% от оборота.
  • Разработанный правительством проект повышения налогов позволит Украине получить дополнительно 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в 2025-м.

Когда Рада рассмотрит проект о повышении налогов во втором чтении

Нардепка отметила, что срок сокращения подачи предложений не был поддержан. Именно поэтому предварительное голосование состоится в середине следующего месяца.

Несмотря на это, если изменения примут, они начнут действовать уже с 1 октября 2024 года и будут касаться всех.

Нормы будут действовать после 1 октября. То есть, после того, как мы его проголосуем, все же эти изменения будут касаться каждого уже с 1 октября.

Леся Забуренная

Леся Забуренная

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам бюджета

Когда Рада примет законопроект, то военный сбор повысится на 3,5% до 5%.

Забуранная напомнила, что этот налог был введен еще в 2014 году для наполнения фонда для Сил безопасности и обороны.

Что касается ФЛП, то им налоги не поднимали, а ввели новый. Эта категория населения не уплачивала военный сбор в течение десяти лет.

С 1 января все ФЛПы 1-2 группы будут платить этот налог в размере 800 гривен. 3 группа — 1% от оборота, — сказала Забуранная.

Депутат подчеркнула, что введение военного сбора и его повышение коснется абсолютно всех категорий граждан.

Повышение налогов в Украине

Правительство разработало проект о повышении налогов. Согласно этому документу Украина сможет получить 58 млрд грн в 2024 году.

Благодаря повышению налогов госбюджет в 2025 году получит на 137 млрд грн больше.

Верховная Рада приняла проект №11416д в первом чтении 17 сентября.

Изменения затронут не только обычных украинцев, но и финансовые учреждения, банки, АЗС.

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