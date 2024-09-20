Увеличение налогов в Украине. Когда Рада рассмотрит проект во втором чтении

Верховная Рада Украины в следующем месяце рассмотрит законопроект о повышении налогов во втором чтении. Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная заявила, что это произойдет в середине октября.
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о повышении налогов во втором чтении в середине октября.
- Повышение военного сбора на 3,5% до 5% для всех граждан будет введено с 1 октября 2024 года.
- ФЛП 1-2 группы с начала 2024 года начнут платить военный сбор в размере 800 гривен, а третьей — 1% от оборота.
- Разработанный правительством проект повышения налогов позволит Украине получить дополнительно 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в 2025-м.
Когда Рада рассмотрит проект о повышении налогов во втором чтении
Нардепка отметила, что срок сокращения подачи предложений не был поддержан. Именно поэтому предварительное голосование состоится в середине следующего месяца.
Несмотря на это, если изменения примут, они начнут действовать уже с 1 октября 2024 года и будут касаться всех.
Когда Рада примет законопроект, то военный сбор повысится на 3,5% до 5%.
Забуранная напомнила, что этот налог был введен еще в 2014 году для наполнения фонда для Сил безопасности и обороны.
Что касается ФЛП, то им налоги не поднимали, а ввели новый. Эта категория населения не уплачивала военный сбор в течение десяти лет.
Депутат подчеркнула, что введение военного сбора и его повышение коснется абсолютно всех категорий граждан.
Повышение налогов в Украине
Правительство разработало проект о повышении налогов. Согласно этому документу Украина сможет получить 58 млрд грн в 2024 году.
Благодаря повышению налогов госбюджет в 2025 году получит на 137 млрд грн больше.
Верховная Рада приняла проект №11416д в первом чтении 17 сентября.
Изменения затронут не только обычных украинцев, но и финансовые учреждения, банки, АЗС.
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